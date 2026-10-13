ATP: Στους «8» Ζβέρεφ με Ντε Μινόρ, εκτός συνέχειας ο Χατσάνοφ
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ζορίστηκε απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, αλλά επικράτησε 2-1 με 7-6(6), 4-6, 7-6(1). Αντίστοιχα, ο Άλεξ Ντε Μινόρ νίκησε τον Καρέν Χατσάνοφ με 6-3, 6-4 και θα συγκρουστεί στα προημιτελικά με τον Γερμανό, προσεχώς Νο.1 στο κόσμο. Ακόμη, ο Άρθουρ Χέα κάνει εκπληκτικό τουρνουά στη Σαγκάη, καθώς, αφού απέκλεισε τους Ουγκό Ουμπέρ και φυσικά τον Μπεν Σέλτον, άφησε εκτός συνέχειας και τον Γιάκουμπ Μένσικ με 7-6(4), 6-4 και πέρασε στα προημιτελικά του Shanghai Masters.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ντε Μινόρ, Νο.9 στο κόσμο, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στον Χατσάνοφ. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι, πριν την σημερινή τους αναμέτρηση, τέσσερις φορές και έχουν ισάριθμες νίκες.
Ο Ντε Μινόρ, με break στο 8ο game του πρώτου σετ έκανε με 6-3 το 1-0. Με άνεση στο δεύτερο σετ, «έσπασε» το service του Χατσάνοφ, Νο.27 παγκοσμίως, στο 3ο game και τελείωσε τον αγώνα εύκολα, με τον Ρώσο τενίστα να μην μπορεί να αντιδράσει. Ο Γάλλος πήρε την πρόκριση μετα το 6-4 στο δεύτερο σετ.
First into the last 8 🎱 Back-to-back Shanghai QFs for de Minaur, after a 6-3 6-4 win over Khachanov! @alexdeminaur #RolexShanghaiMasters https://t.co/f9x5qE56eI— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026
Το παιχνίδι που ακολούθησε, μεταξύ Χέα και Μένσικ, ήταν η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες έρχονται αντιμέτωποι.
Το πρώτο σετ, χωρίς να γίνει κάποιο break, έφτασε στο tie-break. Εκεί, ο Χέα, Νο.56 στο world ranking, νίκησε στις λεπτομέρειες 7-4 και πήρε το προβάδισμα με 1-0 σετ. Στο δεύτερο σετ, ο Χέα έκανε το μοναδικό break στον αγώνα στο 5ο game και πήρε με σχετική άνεση το σετ με 6-4, αφού ο Μένσικ (Νο.13) δεν βρήκε ποτέ ρυθμό, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 2-0.
Ο Χέα περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης Χούμπερτ Χούρκατς-Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, παιχνίδι που γίνεται αυτή τη ώρα. O Γάλλος πραγματοποιεί φοβερή σεζόν αφού σε μόλις 9 μήνες έχει ανέβει από τη 244η θέση του world ranking στην 56η και βλέπει το Top 50 μετά την ολοκλήρωση του Shanghai Masters.
Welcome to the Top 50, Arthur Gea 🚩 The French No. 3 beats Mensik 7-6 6-4 to reach a first Masters quarter-final! #RolexShanghaiMasters https://t.co/l2B4FXUr8O— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026
Σειρά είχε ο αγώνας του Ζβέρεφ απέναντι στον Μπούμπλικ. Ο Γερμανός δεν έχει καλή παράδοση με τον Καζάκο, αφού στις μέχρι τώρα τέσσερις μονομαχίες τους, ο Ζβέρεφ έχει νικήσει μόλις μία φορά.
Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες κράτησαν το service τους απαραβίαστο και οδηγήθηκαν στο tie-break. Ο Μπούμπλικ πήρε σπουδαίο προβάδισμα με 6-3 και είχε τρία set point. Ο Ζβέρεφ όμως έδειξε την αξία του, έσβησε όλα τα set point και ανέτρεψε με 8-6 το tie-break κάνοντας το 7-6(6) και το 1-0 στα σετ. Στο δεύτερο σετ, ο Μπούμπλικ, Νο.22 στη παγκόσμια κατάταξη, έκανε break στο 5ο game, κάνοντας το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ. Στο τρίτο σετ, και οι δύο «έσπασαν» το πρώτο game που σέρβιρε ο αντίπαλός τους και το σετ έφτασε στο 6-6 και το tie-break. Ο Ζβέρεφ κυριάρχησε και το πήρε εύκολα με 7-1, κάνοντας το 7-6(1) και το 2-0 στα σετ.
Αυτή θα είναι 120η συμμετοχή του Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε προημιτελικά διοργάνωσης τoυ ATP Tour.
QUARTER-FINAL NO. 120 🤯 The soon-to-be World. No. 1 enters the last 8 in Shanghai after a 7-6 4-6 7-6 win over Bublik! @AlexZverev #RolexShanghaiMasters https://t.co/C6G9LuCIA9— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026
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