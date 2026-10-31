Οφόρι για τα παιχνίδια με Βόλο Elabet: «Κάναμε το πρώτο βήμα, τώρα όλοι μαζί για το δεύτερο - έχουμε ανάγκη τον κόσμο, παίζουμε για αυτούς!»

Όλα όσα δήλωσε ο Κέλβιν Οφόρι για τις δυο αναμετρήσεις του Ατρομήτου με τον Βόλο Elabet σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Μια πολύ μεγάλη νίκη στην οικονομία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε ο Ατρόμητος, που επικράτησε εκτός έδρας με 1-3 του Βόλου Elabet και έφτασε τους 6 πόντους στον θεσμό μετά από 3 αγωνιστικές.

Η ομάδα του Περιστερίου έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι πρωταθλήματος, και πάλι απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας, αυτή τη φορά όμως εντός έδρας, το απόγευμα της Δευτέρας (2/11, 18:00).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κέλβιν Οφόρι, κορυφαίος του Ατρομήτου στο ματς Κυπέλλου (σσ με τον Βόλο), μίλησε στην ιστοσελίδα της ομάδας, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του Κέρκεζ.

Αναλυτικά:

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα φέτος. Σας περιμένουμε, παίζουμε για εσάς», είπε χαρακτηριστικά».

Αρχικά, πόσο καλά έχεις προσαρμοστεί από τη στιγμή που ήρθες στον Ατρόμητο; Πόσο σε έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής σε αυτή τη διαδικασία;

«Από τη στιγμή που ήρθα, όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά όσον αφορά την προσαρμογή μου. Ο προπονητής και ο κ. Γιάννης έχουν φροντίσει να αισθάνομαι καλά τόσο στην ομάδα, όσο και στην πόλη, και η βοήθειά τους ήταν πραγματικά πολύ σημαντική.»

Πώς αισθάνθηκες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο; Οι φίλαθλοι του Ατρόμητου αναγνώρισαν ξεκάθαρα τη συμβολή σου στη νίκη.

«Ένιωθα καλά και ήμουν απόλυτα έτοιμος, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, γιατί γνωρίζαμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι, για να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που πήραμε το προβάδισμα, όλα έγιναν καλύτερα και η ομάδα απέκτησε μεγαλύτερη ηρεμία.»

Πώς αισθάνθηκες όταν πέτυχες το γκολ; Είχες την αυτοπεποίθηση να επιχειρήσεις το πλασέ από εκείνη τη θέση;

«Ήταν ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, ειδικά επειδή με το γκολ της ισοφάρισης βοηθήσαμε την ομάδα να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παράλληλα, ήταν υπέροχο που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τον Ατρόμητο. Από τη θέση στην οποία βρισκόμουν, θεώρησα πως η καλύτερη επιλογή ήταν να δοκιμάσω το σουτ. Πήρα την απόφαση, εκτέλεσα και τελικά δικαιώθηκα!»

Ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα, σχεδόν σαν… τελικός. Αισθάνεσαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση;

«Ναι, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι. Το παιχνίδι της Πέμπτης έδωσε μεγάλη ώθηση σε ολόκληρη την ομάδα και μας έκανε να αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τη Δευτέρα. Με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, στο γήπεδό μας, θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε αυτό που θέλουμε.»

Τέλος, τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους του Ατρόμητου;

«Θέλω απλώς να τους πω ότι τους χρειαζόμαστε τη Δευτέρα, τόσο για την υποστήριξή τους, όσο και για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γήπεδο. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα! Πιστέψτε το. Κάναμε το πρώτο βήμα, πάμε για το δεύτερο, όλοι μαζί! Παίζουμε για αυτούς.»

Πηγή: atromitosfc.gr