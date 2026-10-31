Ο Στεφ Κάρι «έσπασε» τους αστραγάλους του Λούκα Ντόντσιτς και στη συνέχεια ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Στον αγώνα μεταξύ των Γουόριορς με τους Λέικερς, ο Στεφ Κάρι... γονάτισε τον Λούκα Ντόντστις.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σούπερ σταρ, με μία ντρίμπλα... έσπασε τους αστραγάλους του Σλοβένου παίκτη των Λέικερς και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε τη φάση: