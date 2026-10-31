Κάρι: «Έσπασε» τους αστραγάλους του Ντόντστις και χάρισε ένα ασύλληπτο highlight
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Ο Στεφ Κάρι «έσπασε» τους αστραγάλους του Λούκα Ντόντσιτς και στη συνέχεια ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Στον αγώνα μεταξύ των Γουόριορς με τους Λέικερς, ο Στεφ Κάρι... γονάτισε τον Λούκα Ντόντστις.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σούπερ σταρ, με μία ντρίμπλα... έσπασε τους αστραγάλους του Σλοβένου παίκτη των Λέικερς και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Δείτε τη φάση:
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STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS??? 😱 https://t.co/0XSBhsnHpy— NBA (@NBA) October 31, 2026
@Photo credits: x_nba
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