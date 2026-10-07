Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το πρωί της Πέμπτης (8/10) τον άσημο Βέλγο, Κίπερ Κόπεανς για τον 1ο γύρο στο ATP 1000 της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, συνεχίζει τους αγώνες του στο Masters της Σαγκάης.

Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης στο πλαίσιο του πρώτου γύρου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο, Κίπερ Κόπεανς σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Πέμπτη (8/10), θα ανοίξει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 07:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς με φετινό ρεκόρ 31-21, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Κίπερ Κόπεανς, έναν παίκτη που έπαιξε προκριματικά στη Σαγκάη, βρίσκεται στο Νο.232 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 32χρονος Βέλγος μέχρι τώρα μέσα στη σεζόν έχει συμμετοχές σε τουρνουά ATP Challenger. Από εκεί και πέρα έπαιξε στον 3ο προκριματικό γύρου στο Australian Open, στον 2ο προκριματικό γύρο στο Wimbledon κι από έναν στο US Open και στα ATP 500 της Ουάσινγκτον και του Ρότερνταμ.

Τον νικητή στη φάση των «64» περιμένει ο Ιταλός, Λουτσάνο Νταρντέρι.

