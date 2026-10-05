Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γίρι Λεχέτσκα επικράτησαν στους ημιτελικούς και διαμόρφωσαν το ζευγάρι του τελικού που θα παλέψει για τον τίτλο του ATP 500 του Τόκιο.

O Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 5-7, 6-3, 6-1 του Ζάουμε Μουνάρ και Γίρι Λεχέτσκα νίκησε τον Βαλεντίν Βασερό με 6-4, 6-2. Οι δύο τενίστες διαμόρφωσαν, έτσι, το ζευγάρι του τελικού που θα διεκδικήσει το τίτλο του ATP 500 στο Τόκιο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πέρασε στο τελικό, νικώντας με 2-1 σετ τον συμπατριώτη του. Ο Μουνάρ έκανε την έκπληξη στο πρώτο σετ και με break στο 12ο game πήρε το σετ με 7-5. Ο Αλκαράθ όμως πάτησε γκάζι και πήρε εύκολα τα επόμενα δύο σετ με 6-3, 6-1 σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στο τελικό. Είναι ο πρώτος του τελικός στο ATP Tour μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό του.

Ο Λεχέτσκα έδειξε την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και νιίκησε τον Βασερό με 2-0 σετ. Ο Τσέχος τενίστας, με break στο πέμπτο game, πήρε το πρώτο σετ με 6-4 βάζοντας μεγάλη πίεση στον Βασερό. Ο Μονεγάσκος δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό με τον Λεχέτσκα να τελειώνει γρήγορα την υπόθεση πρόκριση, παίρνοντας και το δεύτερο σετ με 6-2.

The showdown is set 🙌 Jiri Lehecka books his spot in the Final thanks to a convincing victory over Valentin Vacherot #japanopentennis https://t.co/76GZ29u4v7 — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Αλκαράθ και Λεχέτσκα θα μονομαχήσουν για τον τίτλο του ΑΤP 500 στο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (6/10, 12:00).