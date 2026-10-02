- Το πρώτο break έφερε και το 1-0
- Ανατροπή, χαμένο tie break και 1-1
- Στα σκουπίδια η τελευταία ευκαιρία κι αποκλεισμός
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δημιουργήσει τις συνθήκες απέναντι στον Βαλεντίν Βασερό, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του στο Japan Open, όμως στο τέλος αυτός που χαμογέλασε ήταν ο Μονεγάσκος, ο 27χρονος με ανατροπή έφθασε στη νίκη με 4-6, 7-6(5), 6-4 και πέρασε στα προημιτελικά στο ATP 500 του Τόκιο.
Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης έχοντας επιβάλλει το παιχνίδι του, προηγήθηκε με 6-4, 4-2, όμως τo break που δέχθηκε στο 8ο game, άλλαξε την εικόνα του αγώνα.
Ο Βασερό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πήγε το παιχνίδι στο 3ο σετ κι εκεί ο Τσιτσιπάς στο 10ο game πέταξε την ευκαιρία διπλού break point και μαζί την πρόκριση.
Hanging tough 💪@valvacherot reaches his fifth quarter-final of the season.@japanopentennis | #KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/qNCpZIc09C— ATP Tour (@atptour) October 2, 2026
Το πρώτο break έφερε και το 1-0
O Βασερό «έσβησε» διπλό tie break στο 1ο game του αγώνα, για να ακολουθήσουν δύο διαδοχικά love game για το 2-1. Ο Τσιτσιπάς κατακτώντας του 12 από τους επόμενους 15 πόντους, έφθασε σε break point στο 5ο game, παίρνοντας το προβάδισμα με 4-2.
Ο Tσιτσιπάς χωρίς προβλήματα έκλεισε και το 8ο game για το 5-3 και στο 10ο game έφθασε στο 40-15 και μετά το λάθος του Βασερό, κατέκτησε το σετ με 6-4.
Ανατροπή, χαμένο tie break και 1-1
To 2o σετ άνοιξε με ένα love game για κάθε παίκτη (1-1), με τον Τσιτσιπά στο 3ο game να διαβάζει σωστά τα ανεβάσματα του Βασερό στο φιλέ, να δημιουργεί τριπλό break point, να το πετυχαίνει, παίρνοντας και το προβάδισμα με 2-1 και με νέο love game να ξεφεύγει με 3-1.
Ο Τσιτσιπάς είχε τις λύσεις μετά το 0-30 στο 6o game, με τέσσερις στη σειρά πόντους το κατέκτησε για το 4-2. Ο Βασερό απείλησε και τελικά έφθασε στο πρώτο δικό του break στο 8ο game και στη 2η ευκαιρία που δημιούργησε, ισοφαρίζοντας σε 4-4.
Ο Μονεγάσκος με αποτυχημένο forehand βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Τσιτσιπάς, με τον Βασερό να προσπερνά με 5-4 και με love game να κάνει το 6-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break.
Ο Βασερό ξέφυγε με 5-1, ο Τσιτσιπάς επέστρεψε στο 5-5, όμως με αβίαστο λάθος έδωσε set point στο Βασερό (6-5) και με winner αυτός έκλεισε την έξτρα διαδικασία και το σετ με 7-6(5).
Στα σκουπίδια η τελευταία ευκαιρία κι αποκλεισμός
O Tσιτσιπάς προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ. Σε ένα μίνι μαραθώνιο εξελίχθηκε το 5ο game, διάρκειας 15 λεπτών: Ο Βασερό προηγήθηκε με 0-30, βρήκε δύο ευκαιρίες για break, αρχικά ο Τσιτσιπάς τις «έσβησε», όμως μετά την 4η ισοπαλία ο Μονεγάσκος πέτυχε στο στόχο του, προσπερνώντας με 3-2.
Made it work 😮💨@stefanos | @japanopentennis | #KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/K2vyCn61wP— ATP Tour (@atptour) October 2, 2026
Διατηρώντας το σερβίς του έφθασε στο 4-2, ο Τσιτσιπάς με love game μείωσε σε 4-3, με τον Βασερό να διατηρεί το σερβίς του για το 5-3. Ο Τσιτσιπάς με νέο love game απέκτησε μια τελευταία ευκαιρία για να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης (5-4).
Ο Έλληνας παίκτης προηγήθηκε 15-40, όμως ο αντίπαλός του αρχικά έσωσε το διπλό break point, με άσο δημιούργησε match point κι αμέσως έκλεισε το σετ στο 6-4 και μαζί την πρόκριση, έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και δεκατριών λεπτών.
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