Φελιθιάνο Λόπεθ στο Gazzetta: «Μόνο καλά πράγματα έχω να πω για τον Τσιτσιπά, χαίρομαι που βρίσκει τον δρόμο του»

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ πέρασε τρεις ημέρες στην Αθήνα για το LUX Tennis στο One&Only Aesthesis και μίλησε στο Gazzetta για τους θρύλους με τους οποίους μοιράστηκε τα κορτ, αλλά και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο γνωρίζει καλά εδώ και χρόνια.

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ έχει περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στα κορτ, έχοντας βρεθεί απέναντι και δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του τένις.

Όπως ο Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ισπανός έχει γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τα φλας. Η camera του Gazzetta τον συνάντησε στο One&Only Aesthesis, για το LUX Tennis και ο πολύπειρος τενίστας δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο γνωρίζει εδώ και χρόνια.

Έχεις συνυπάρξει με κάποιους θρύλους του αθλήματος, όπως ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς, ο Φέντερερ... Ποιος ήταν ο πιο διαφορετικός άνθρωπος όταν έσβηναν οι κάμερες;

«Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε διαφορετικοί όταν σβήνουν οι κάμερες. Αλλά πρέπει να πω ότι, στα τελευταία 25 χρόνια, δεν έχω γνωρίσει κάποιον που να ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικός άνθρωπος εκτός γηπέδου.Φυσικά, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Έχω γνωρίσει πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά γενικά πιστεύω ότι ήμασταν μια πολύ καλή γενιά παικτών και περνούσαμε πολύ καλά όλοι μαζί. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον που να ήταν πραγματικά δύσκολος άνθρωπος. Από τους τρεις μεγάλους, για παράδειγμα, ο Ράφα ήταν πολύ διαφορετικός, με μια πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ, πολύ ισπανική θα έλεγα. Ο Νόβακ ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και ο Ρότζερ επίσης. Γνωρίζω τον Ρότζερ εδώ και 14-15 χρόνια και ο Ράφα είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις αυτούς τους θρύλους όταν οι κάμερες σβήνουν, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που σε όλη την καριέρα μου δεν έχω γνωρίσει κάποιον πραγματικά δύσκολο άνθρωπο».

Είμαστε στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Τον έχεις αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Πώς πιστεύεις ότι έχει αλλάξει ως παίκτης και ως άνθρωπος από την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισες;

«Μπορώ να πω μόνο καλά λόγια για τον Στέφανο και την οικογένειά του, γιατί έχουμε παίξει αρκετές φορές μαζί και έχουμε δουλέψει πολλές φορές στον ίδιο χώρο. Τον γνωρίζω, όπως και την οικογένειά του, αρκετά καλά. Μπορώ μόνο να πω ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά τον δρόμο του. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος τα τελευταία χρόνια, όπου δεν βρισκόταν στο καλύτερό του επίπεδο. Τώρα μπορώ να τον βλέπω να παίζει καλύτερα και αυτό με κάνει χαρούμενο. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για τον Στέφανο και την οικογένειά του».