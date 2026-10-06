Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21: Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων

Βασίλης Μπαλατσός
Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21: Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων
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Οι επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας U21 με τη Βόρεια Ιρλανδία, ο οποίος θα κρίνει την πρόκριση στο Εuro.

Η πρόκληση της U21 της Ελλάδας για την πρόκριση στο Euro θα κριθεί στη Βόρεια Ιρλανδία. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (19:00) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για την αρχική ενδεκάδα.

Η Εθνική Ελπίδων θα παραταχθεί σε διάταξη 4-3-3. O Μοναστηρλής στην εστία, με τους Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του. Μπακούλας, Αλμύρας και Γκούμας τριάδα στα χαφ, ενώ η τριπλέτα Πνευμονίδης, Μύθου, Παπακανέλλος θα είναι στη γραμμή κρούσης.

Η σύνθεση της Εθνικής Ελπίδων: Μοναστηρλής - Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν - Μπακούλας, Αλμύρας, Γκούμας - Πνευμονίδης, Μύθου, Παπακανέλλος.

Στη διάθεση του Γιάννη Ταουσιάνη είναι οι: Τσομπανίδης, Καλοσκάμης, Ράλλης, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Χατσίδης, Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Κάτρης.

 

 

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