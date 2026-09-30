Η Εθνική Ελπίδων έχει στρέψει το βλέμμα της στο παιχνίδι με τη Λετονία αλλά ταυτόχρονα έχει το... ακουστικό στον 5ο όμιλο και στα πεπραγμένα της Πολωνίας.

Μετά το διπλό στη Γεωργία (3-0), η Εθνική Ελπίδων έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην εντός έδρας μάχη με τη Λετονία, την τελευταία σε πάτρια εδάφη για τα προκριματικά με στόχο να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στο EURO U21 του 2027.

Για να συμβεί αυτό, η χώρα μας κοιτά την πορεία της Γερμανίας, η οποία δεν φαίνεται ότι θα σκοντάψει κάπου μέχρι το φινάλε, οπότε το βάρος πέφτει στο απευθείας εισιτήριο ως καλύτερη 2η όλων των ομίλων. Εφόσον η Ελλάδα κάνει το 2x2, τότε σίγουρα θα είναι από τα φαβορί για να το καταφέρουν και για αυτόν τον λόγο, η Πολωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στον 5ο όμιλο, λοιπόν, η Ιταλία είναι στη 2η θέση και στο -3 από την Πολωνία καθώς είχε ηττηθεί στο μεταξύ τους παιχνίδι (2-1). Το θέμα είναι ότι οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν την τελευταία αγωνιστική με φόντο την κορυφή του ομίλου και εκεί θα φανεί αν η Ελλάδα θα βρίσκεται απευθείας στο EURO U21 ή όχι.

Ωστόσο, γιατί η Ελλάδα κοιτά περισσότερο τα πεπραγμένα της Πολωνίας;

Γιατί οι Πολωνοί είναι η μοναδική ομάδα που θα είναι ισόβαθμη με την Ελλάδα στο φινάλε εφόσον τερματίσει στη 2η θέση. Η Ιταλία αν δεν νικήσει την τελευταία αγωνιστική με τους Πολωνούς, τότε θα έχει λιγότερους βαθμούς από την Ελλάδα.

Από την άλλη, αν οι Πολωνοί χάσουν στην έδρα των Ιταλών ακόμα και με 1-0, τότε θα πέσουν στη 2η θέση και εκεί, στην ισοβαθμία με τη χώρα μας, θα παίξουν ρόλο ο συντελεστής γκολ και τα υπέρ γκολ. Να τονίσουμε εδώ ότι στην ειδική βαθμολογία του καλύτερου 2ου, αφαιρούνται τα ματς με την τελευταία ομάδα του ομίλου όταν περιέχει έξι ομάδες αντί για πέντε. Στην προκειμένου περίπτωση και η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν 6 ομάδες στα γκρουπ, οπότε οι αγώνες μαζί τους είναι σαν να μην υπάρχουν.

Δηλαδή σε αμφότερες θα αφαιρεθούν από έξι βαθμοί και στην Ελλάδα θα αφαιρεθούν 10 υπέρ γκολ (όσα έβαλε στη Μάλτα) και από την Πολωνία 8 υπέρ και 1 κατά (ότι έγινε με την Αρμενία). Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας θα πρέπει να μειώσει τη διαφορά στα δύο τελευταία παιχνίδια για να υπερτερήσει της Πολωνίας.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα έχει 24 γκολ υπέρ και 4 κατά με 21 βαθμούς. Η Πολωνία έχει 23 γκολ υπέρ και 2 κατά με 24 βαθμούς. Εφόσον οι Πολωνοί νικήσουν τη Σουηδία, χάσουν από την Ιταλία και η Ελλάδα κάνει το 2x2, τότε τα πάντα κριθούν στην ειδική βαθμολογία και στη διαφορά των γκολ.

Μετά από 8 ματς, εφόσον αφαιρέσουμε και από τις δύο τα ματς με τους ουραγούς, η Ελλάδα έχει 14-4, δηλαδή +10 στον συντελεστή ενώ η Πολωνία έχει 15-1, δηλαδή +14. Άρα οι Πολωνοί έχουν το προβάδισμα με τέσσερα γκολ. Αυτό πρέπει να καλύψει η Εθνική Ελπίδων στα δύο τελευταία παιχνίδια, δεδομένου ότι οι Πολωνοί θα ψάξουν πολλά γκολ και κόντρα στη Σουηδία (στο πρώτο ματς νίκησαν 6-0).