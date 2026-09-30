UEFA Nations League: Πρώτη σε νίκες η Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού

UEFA Nations League: Πρώτη σε νίκες η Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού

Γιάννης Μπαλαντινάκης
UEFA Nations League: Πρώτη σε νίκες η Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού

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Μετά και από τη νίκη της κόντρα στην Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε την φετινή της πορεία στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, από εκεί όπου το άφησε την περασμένη φορά, καθώς μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αρχικά η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Σερβίας στο Βελιγράδι με 2-1 και της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ με 1-0, χάρη στη γκολάρα του Κουρμπέλη λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Τα δύο σημαντικά αυτά «τρίποντα», πέρα από το γεγονός ότι μας έδωσαν έξι πόντους, οι οποίοι μας τοποθετούν στην πρώτη θέση του ομίλου μας, μας χάρισαν ακόμη και ένα σπουδαίο ρεκόρ.

 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα «έπιασε» την Πορτογαλία στην κορυφή και έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού με 19, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες μετρούν 18. Συγκεκριμένα το σύνολο του Ιβαν Γιοβάνοβιτς έχει δώσει 28 αγώνες στην διοργάνωση με συνολικό απολογισμό 19 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως οι τρεις αυτές χώρες που βρίσκονται στην ίδια λίστα με την εθνική μας, έχουν κατακτήσει και το τρόπαιο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία βρέθηκε φέτος πρώτη φόρα στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Για την ιστορία η καλύτερη πορεία της ομάδας μας στο Nations League ήταν τη σεζόν 2024-2025, όταν βρισκόταν στην League Β και με 6 νίκες και 2 ήττες σε 8 ματς (συμπεριλαμβανομένων των play-offs με τη Σκωτία) πέτυχε την πολυπόθητη άνοδο στην ελιτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

@Photo credits: Associated Press
     

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