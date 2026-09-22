Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Q&A της ΑΕΚ και το ματς της Σάκκαρη
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor powered by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 για να σάς μεταφέρει όλες τις εξελίξεις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της φετινής Euroleague.
Αμέσως μετά, στις 14:00, ακολουθούν οι Galacticos by Elabet που αναλύουν την εικόνα των ελληνικών ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος του break των Εθνικών.
Στη συνέχεια, στις 16:15, ξεκινά το Q&A της ΑΕΚ με τους Βαγγέλη Αρναούτογλου και Νίκο Καρφή.
Στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Όπεν της Σιγκαπούρης αντιμετωπίζοντας την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports 6 στις 15:30.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Elabet (14:00, Gazzetta Youtube)
- Σάκκαρη - Φρουχβίρτοβα (15:30, Nova Sports 6)
- Q&A της ΑΕΚ (16:15, Gazzetta Youtube)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.