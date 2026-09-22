Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Φρουχβίρτοβα για το μονό του Singapore Open.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor powered by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 για να σάς μεταφέρει όλες τις εξελίξεις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της φετινής Euroleague.

Αμέσως μετά, στις 14:00, ακολουθούν οι Galacticos by Elabet που αναλύουν την εικόνα των ελληνικών ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος του break των Εθνικών.

Στη συνέχεια, στις 16:15, ξεκινά το Q&A της ΑΕΚ με τους Βαγγέλη Αρναούτογλου και Νίκο Καρφή.

Στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Όπεν της Σιγκαπούρης αντιμετωπίζοντας την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports 6 στις 15:30.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας