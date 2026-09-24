Ρονάλντο: «Ξέρω τι κάνω για να βρίσκομαι εδώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στην κριτική που δέχεται για την ηλικία του, τονίζοντας πως ξέρει πολύ καλά τι κάνει και δεν ενδιαφέρεται για τα αρνητικά σχόλια.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη τύπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε άμεσο μήνυμα προς όσους υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η «ώρα» του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Με αυτοπεποίθηση που τον κάνει να ξεχωρίζει, δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρουν τα αρνητικά σχόλια καθώς γνωρίζει τις θυσίες και την προσπάθεια που καταβάλει καθημερινά για να βρίσκεται συνεχώς στο υψηλότερο επίπεδο.

«Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι και τι κάνω για να βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζω γιατί τα παιδιά με βλέπουν ως πρότυπο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η καλύτερη επιβράβευση που λαμβάνει είναι η αγάπη του κόσμου που τον στηρίζει.

Αυτό είναι που του δίνει κίνητρο, καθώς ξέρει ότι θα έχει πάντα στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους και για αυτό έχει μικρή σημασία για εκείνον το αν θα αγωνιστεί ή όχι σε ένα ματς, τονίζοντας παράλληλα πως δίνει έμφαση στο να νιώθει ο ίδιος σίγουρος για αυτά που κάνει και να είναι καλά με τον εαυτό του. Χαριτολογώντας, μάλιστα, τόνισε «Το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω και σε 10 χρόνια που θα αποσυρθώ».

Οι δηλώσεις του αυτές αποδεικνύουν το σκεπτικό που ακολουθεί σε όλα τα χρόνια της καριέρας του και πόσο αποτελεσματικά έχει λειτουργήσει το να συγκεντρώνεται στην βελτίωση του και να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες.