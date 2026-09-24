Οι πολλές επιλογές στην επίθεση προκαλούν διλήμματα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στη Σερβία.

Η Εθνική ρίχνεται στη μάχη του Nations League με πρώτο αντίπαλο απόψε στις 21:45 τη Σερβία στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου.

Η γαλανόλευκη θα επιδιώξει να μπει νικηφόρα στη διοργάνωση και να κάνει το πρώτο βήμα για την παραμονή στην Α' κατηγορία. Πολλοί παίκτες είναι σίγουροι για την ενδεκάδα, αλλά υπάρχουν και διλήμματα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κυρίως στην επίθεση κι έπειτα στη μεσαία γραμμή. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα προσπαθήσει να παρατάξει τους παίκτες που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα το πλάνο του κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο, αλλά και με γνώμονα τα επόμενα παιχνίδια.

Η Εθνική μην ξεχνάμε ότι με την αλλαγή στο format της διοργάνωσης που αποφάσισε η UEFA θ' αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 27 του μήνα στο Άουγκσμπουργκ και κατόπιν θα έχει στην Τούμπα τα παιχνίδια με Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Οπότε δεν έχει να σκεφτεί μόνο τους ποδοσφαιριστές που θα του κάνουν τη δουλειά. Χρειάζεται διαχείριση και δεν είναι απλό. Να διατηρηθούν δηλαδή φρέσκοι οι παίκτες για τόσο απαιτητικά ματς σε διάστημα 11 ημερών!

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα για το ματς με τη Σερβία, πάντως, υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που θεωρούνται σίγουροι. Στο τέρμα ο Τζολάκης, ο οποίος βρίσκεται σ' εξαιρετική κατάσταση και το δείχνει στη Χαλ, είναι το ακλόνητο φαβορί έναντι του Βλαχοδήμου. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Βαγιαννίδης επίσης είναι ο επικρατέστερος να ξεκινήσει, έναντι του Σάλιακα. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντίθετα, σίγουρος είναι ο Τσιμίκας. Στόπερ θα είναι οι Μαυροπάνος, Κουλιεράκης.

Στα χαφ ο Ζαφείρης επίσης είναι σίγουρος με παρτενέρ τον Κουρμπέλη. Ο Ανδρούτσος είναι σε φόρμα, αλλά ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης είναι πιο έμπειρος κι έχει κι αυτός ματς στα πόδια του.

Στην επίθεση σίγουροι είναι οι Τζόλης, Παυλίδης, οι οποίοι επίσης είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο άσος της Άρσεναλ θα παίξει αριστερά και ο φορ της Μπενφίκα στην κορυφή. Εδώ υπάρχουν τα δύο διλήμματα. Ποιος θα παίξει δεξιά και ποιος πίσω από τον Παυλίδη.

Δεξιά ο Καρέτσας θα ήταν το απόλυτο φαβορί, αλλά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη Ντόρτμουντ μπορεί να του στερήσει τη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα και να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του αγώνα. Ο 18χρονος εξτρέμ έπαιξε 28 λεπτά κόντρα στη Στουτγκάρδη το περασμένο Σάββατο, είναι καλά, ωστόσο, δεν μπορεί ν' αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παίξει εκεί ο Τεττέη. Το θωρηκτό του Παναθηναϊκού, που είναι σε φόρμα έχει δοκιμαστεί από τον Γιοβάνοβιτς σε ρόλο ακραίου επιθετικού, ενώ έχει παίξει και στο τριφύλλι κατά συνθήκη στα άκρα. Ο Μασούρας με 6 συμμετοχές στη ΝΕΟΜ και ο Κυζιρίδης, που βγάζει μάτια στην Τουρκία είναι ασφαλώς αουτσάιντερ.

Ο ρόλος των Τεττέη, Κωστούλα

Ο Τεττέη δεν αποκλείεται να παίξει αυτός κοντά στον Παυλίδη και να αγωνιστεί δεξιά τότε ένας εκ των Καρέτσα, Μασούρα. Η θέση πίσω από τον Παυλίδη είναι και ο πονοκέφαλος για τον Γιοβάνοβιτς. Να παίξει ο Τεττέη, ο επίσης φορμαρισμένος Δουβίκας, ή ο εκπληκτικός στην Premier League Κωστούλας;

Ο τελευταίος είναι σε φοβερή κατάσταση, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους Τεττέη, Δουβίκα. Ο Γιοβάνοβιτς που γνωρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά των παικτών, πως «κουμπώνουν» μεταξύ τους, με τον καταρτισμό της σημερινής ενδεκάδας θα δείξει και τι έχει εντοπίσει στις προπονήσεις. Οπως αναφέραμε ακολουθούν ακόμα τρία παιχνίδια με τα μεγαθήρια του ομίλου και ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα προσπαθήσει να μοιράσει τον χρόνο.

Ο Τεττέη, πάντως, σε κάθε πλάνο φαντάζει το φαβορί για να βρεθεί στην ενδεκάδα. Σε σχέση με τον Κωστούλα και τον Δουβίκα, έχει πιο πολλά ματς στην Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς και αυτό μπορεί να μετράει και στην ομοιογένεια που πάντα είναι απαραίτητη σε μία ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, ούτε ο Κωστούλας είναι εύκολο να μείνει εκτός, ούτε ο Δουβίκας. Μπορεί να κρίνει, όμως, ο Γιοβάνοβιτς ότι όποιος δεν ξεκινήσει στην επίθεση με τη Σερβία, να ταιριάζει πιο πολύ στο πλάνο της γαλανόλευκης για ν' αντιμετωπίσει το στυλ της Γερμανίας ή της Ολλανδίας.