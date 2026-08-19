Ο Τσιτσιπάς στο Winston-Salem πριν από το US Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να αποκλείστηκε νωρίς από το Masters του Σινσινάτι, όμως πρόσθεσε ένα ακόμη τουρνουά, πριν από το US Open.
Συγκεκριμένα ο 28χρονος παίκτης θα πάρει μέρος στο 250άρι τουρνουά στο Winston-Salem, στην ομώνυμη πόλη στη Βόρεια Καρολίνα, που ξεκινά την Κυριακή (23/8).
Ο Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία για περισσότερη αγωνιστική δράση στη σκληρή επιφάνεια εν όψει του US Open, που θα αρχίσει την Κυριακή 30 Αυγούστου.
Να σημειώσουμε πως και πέρυσι ο Τσιτσιπάς είχε βρεθεί στο τουρνουά στο Winston-Salem, όπου είχε ηττηθεί από τον Κινέζο, Μπου Ινσακέτε με 6-3, 6-2 στη φάση των «32».
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