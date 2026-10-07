Πρεμιέρα στη Βάρκιζα για το Πανελλήνιο Bic Techno 293 & 293 Plus

Αύριο η πρεμιέρα στη Βάρκιζα για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus, με 99 σκάφη από 13 ομίλους και ζωντανή μετάδοση των ιστιοδρομιών από το YouTube της ΕΙΟ.

Αύριο Πέμπτη ξεκινά το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας και φέτος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την απόφαση της διοίκησης της ΕΙΟ να πριμοδοτήσει με σκάφη τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα διακριθούν.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν ένα σκάφος στο 1ο αγόρι και ένα σκάφος στο 1ο κορίτσι της ηλικιακής κατηγορίας U17, καθώς και από δύο σκάφη στα δύο πρώτα αγόρια και δύο πρώτα κορίτσια της ηλικιακής κατηγορίας U13. Επιπλέον, για τον αθλητή και την αθλήτρια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Dakar 2026 Youth Olympic Games (Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων Dakar

2026), θα διατεθούν από ένα σκάφος της κατηγορίας U17!

Η ΕΙΟ έλαβε αυτή την απόφαση για να δείξει την έμπρακτη στήριξή της στους νεαρούς ιστιοπλόους της κατηγορίας TECHNO 293, με στόχο την ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ιστιοσανίδας και την προετοιμασία της νέας

γενιάς αθλητών για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Οι ιστιοπλόοι που θα λάβουν μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουν ενθουσιαστεί κι αυτό είναι λογικό, γιατί θα έχουν τεράστιο κίνητρο να διακριθούν. Συν ότι κι αυτός ο πολύ σημαντικός αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube, έτσι ώστε οι γονείς και τα συγγενικά πρόσωπα των διαγωνιζόμενων, αλλά και οι φίλοι του αθλήματος να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις ιστιοδρομίες.

Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη κι έχει φτάσει τα 99 σκάφη από 13 ομίλους. Τα 62 είναι αγόρια και τα 37 κορίτσια. Στην κατηγορία Bic Techno 293 δικαίωμα συμμετοχής στα U17 ( εφήβων – νεανίδων) έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά το 2010, στα U15 (παίδων – κορασίδων) όσοι γεννήθηκαν μετά το 2012 και στα τζούνιορ οι γεννηθέντες μεταξύ 2014 και 2016.

Στα Bic Techno 293 Plus και στην κατηγορία ανδρών-γυναικών δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν το 2007 και νωρίτερα και στην κατηγορία νέων ανδρών-νέων γυναικών όσοι γεννήθηκαν το 2008 και μετά. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.