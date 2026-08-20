Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα του ΟΦΗ για το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο Ηράκλειο.

Ώρα ευρωπαϊκής πρεμιέρας για τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί φιλοξενούν στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το πρώτο τους ματς για τα Play Offs του Europa League και περίπου μία ώρα πριν την σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε μόνο σε μια αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα του τελικού του Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, καθώς ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αρχίζει στο πλευρό του Ανδρούτσου στη μεσαία γραμμή, αντί του Καραχάλιου, με τον διεθνή χαφ να είναι από τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Από εκεί και πέρα, ο Χριστογεώργος θα είναι στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη στην τριάδα των στόπερ. Αποστολάκης - Αθανασίου οι δυο μπακ - χαφ και οι Νους, Φούντας, Αϊτόρ τριάδα στη γραμμή κρούσης.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης - Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Νους, Φούντας, Αϊτόρ

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κατσικάς, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκςη, Καινουργιάκης.