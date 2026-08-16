Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει το καλό του σερί κόντρα στον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Στο τουρνουά του Σινσινάτι και στον δεύτερο γύρο του θεσμού, ο Έλληνας ηττήθηκε με 6-3, 7-5 από τον Καναδό, μένοντας εκτός από το Masters των ΗΠΑ.
Στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να βρήκε break point στο πρώτο service game του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στο... σπάσιμο. Από την άλλη, ο Καναδός τενίστας στο πρώτο service game του Έλληνα μπόρεσε χωρίς να δεχθεί πόντο να φτάσει στο break (2-0).
Αυτό το break ήταν και ικανό για τον Νο.2 του ταμπλό να βάλει τις βάσεις και διατηρώντας τα σερβίς του στη συνέχεια να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-3.
Το δεύτερο σετ δεν ξεκίνησε καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μιας και με το... καλησπέρα δέχθηκε break, ωστόσο πολύ γρήγορα το πήρε πίσω (1-1). Βέβαια, ο Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ κατάφερε να βρει ξανά το... σπάσιμο στο σερβίς του Έλληνα (3-2).
Μάλιστα, ο Νο.4 του κόσμου έφτασε να σερβίρει για να κατακτήσει το σετ και να πάρει τη νίκη, ωστόσο στο 10ο game δέχθηκε break από τον Τσιτσιπά (5-5). Η χαρά δεν κράτησε πολύ για τον Νο.53 του κόσμου, ο οποίος στο 11ο game δέχθηκε break και στο 12ο είδε τον αντίπαλό του να κάνει ένα ηχηρό hold και να κατακτά το σετ (7-5).
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