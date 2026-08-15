EuroBasket U16: Πού θα δείτε Γερμανία - Ελλάδα για τις θέσεις 5-6

Δείτε που θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι Γερμανία - Ελλάδα για τις θέσεις 5-6 στο EuroBasket U16 (15/08, 13:00).

Η Εθνική Παίδων επικράτησε της Πολωνίας με 102-84 πραγματοποιώντας πληθωρική εμφάνιση και θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γερμανία για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο EuroBasket U16.

Από την πλευρά τους οι Γερμανοί επιβλήθηκαν εύκολα με 79-52 της Ρουμανίας και θα βρεθούν στον δρόμο της γαλανόλευκης για να κλείσουν και εκείνοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τουρνουά.

Το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.