Ο Κρίστοφερ Βέλντε ήταν εμφανώς εκνευρισμένος μετά την ήττα των Πόρτλαντ Τίμπερς από την Κλαμπ Αμέρικα, όχι ωστόσο για το αποτέλεσμα...

Η Κλαμπ Αμέρικα επικράτησε 3-1 των Πόρτλαντ Τίμπερς σε αγώνα για το Leagues Cup, με την αναμέτρηση να γίνεται μεν στην έδρα των Αμερικανών αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι να είναι οι Μεξικανοί. Κάτι που ενισχύθηκε και από την παρουσία χιλιάδων οπαδών των Αετών στο Όρεγκον, η οποία... ενόχλησε τον Κρίστοφερ Βέλντε!

Ο μεσοεπιθετικός των Τίμπερς και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις μετά το ματς και ρωτήθηκε αρχικά για την ατμόσφαιρα, απαντώντας «σκ@@ά, σκ@@ά, σκ@@ά, σκ@@ά, πολλές κίτρινες φανέλες μέσα στο γήπεδό μας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Leagues Cup είναι διοργάνωση που λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή συλλόγων του MLS και της Liga MX, με το ενδιαφέρον που προσελκύει, ειδικά στους πρώτους γύρους, να είναι κάπως περιορισμένο...