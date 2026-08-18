Αποκάλυψη Σέρβων για Tικνιζιάν: «Ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπορούσε να αρνηθεί - Ο Ολυμπιακός πλήρωσε σε μία δόση τα 5 εκατ., προβλέπονται μπόνους 2 εκατ.»
Ο Ναϊρ Τικνιζιάν είναι επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Σύμφωνα με το «sportal.blic.rs», ο Ερυθρός Αστέρας δεν γινόταν να αρνηθεί την πρόταση που έλαβε από τους Πειραιώτες καθώς υπήρξε μεγάλο πρέσινγκ και μία δελεαστική προσφορά στο τραπέζι.
Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι «ερυθρόλευκοι» πρόσφεραν 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πληρώσουν άμεσα και σε μία δόση ενώ υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 2 εκατ. ευρώ για τον Αρμένιο ακραίο μπακ.
Να θυμίσουμε πως ο διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών με τον σύλλογο και θα λαμβάνει 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι Σέρβοι παρουσιάζουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού ως το φαβορί για αντικαταστάτη του Τικνιζιάν και αυτός είναι ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.
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