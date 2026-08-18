Τικνιζιάν: «Όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια για τον Ολυμπιακό, από τους ισχυρότερους συλλόγους στην Ευρώπη»

Ο Ναϊρ Τικνιζιάν παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα.

Μετά τον Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ναϊρ Τικνιζιάν για τον οποίο είχε κάνει εξαιρετική πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ εφάπαξ συν 2 εκατ. ευρώ μπόνους.

Ο Αρμένιος αμυντικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Αισθάνομαι καταπληκτικά. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Πριν από έναν χρόνο ήρθα στον καλύτερο σύλλογο της Σερβίας και σήμερα βρίσκομαι στον καλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης.

Δύο χρόνια πριν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League που ήταν μεγάλο επίτευγμα, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον σύλλογο γενικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή πρέπει να ανταπεξέρχεσαι σε όλες ις προσδοκίες, στις προσδοκίες των φιλάθλων, της διοίκησης.

Τώρα δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το τι θα κάνω εδώ. Θέλω να δείχνω απλά τις ικανότητές μου στο γήπεδο και να είμαι χρήσιμος για την ομάδα.

Όλοι γνωρίζουν τον Ολυμπιακό στη Σερβία. Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν μια ισχυρή, αδερφική σχέση. Πριν έρθω στον Ολυμπιακό μίλησα στον Μάρκο Αρναούτοβιτς και στους πρώην συμπαίκτες μου στον Ερυθρό Αστέρα και όλοι με μια φωνή έλεγαν ότι είναι μια καταπληκτική επιλογή, σπουδαίος σύλλογο και ωραία πόλη.

Δεν άκουσα κανένα αρνητικό σχόλιο από κανέναν, όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια για αυτό τον σύλλογο

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου με τον εξής τρόπο: Eίμαι πάντα αποφασισμένος να κερδίσω, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο με τον οποίο παίζουμε. Πάντα προσπαθώ να δίνω το μέγιστο. Ξέρω ότι το δυνατό μου στοιχείο είναι η κίνησή μου.

Είμαι συνεχώς προσηλωμένος στην αντίπαλη εστία, παρόλο που παίζω στη θέση του αριστερού μπακ. Πάντα προσπαθώ να είμαι ενεργός στο γήπεδο και αυτή η ενεργητικότητα είναι χρήσιμη για την ομάδα. Και ελπίζω να διατηρήσω αυτήν την τάση και εδώ.

Αν ερχόμουν από άλλη ομάδα και όχι από τον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον δε θα ήμουν έτοιμος για αυτήν την πίεση και τις προσδοκίες όλων που έχουν σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Αλλά επειδή ήρθα από ένα μέρος που επίσης έχει πίεση, που έχει φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι, που έχουν απαιτήσεις από σένα σε κάθε παιχνίδι, νομίζω πως είμαι έτοιμος και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πού βρίσκομαι. Για αυτό, θέλω να περάσω από τα λόγια στην πράξη. Εύχομαι να κερδίσουμε τον τίτλο αυτή τη χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά στο Europa League.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Instagram. Είναι πολύ ευχάριστο για εμένα ότι ο κόσμος με καλωσορίζει με αυτά τα θετικά συναισθήματα. Αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο να καταλαβαίνω ότι έχω έρθει στο σωστό μέρος.

Όπως είπα προηγουμένως, δε θέλω να μιλάω πολύ , αλλά θέλω να αρχίσω να δείχνω πράγματα στο γήπεδο».