Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο και του Αλεκσάντρ Σεφτσένκο με 2-1, πέρασε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, κι εκεί θα παίξει για τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά μετά τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, θα παίξει ξανά σε τελικό στο tour. O 27χρονος με πολύ κόπο νίκησε τον Αλεκσάντρ Σεφτσένκο με 6-4, 3-6, 6-3 και πήρε την πρόκριση στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Εκεί το μεσημέρι της Κυριακής (19/7, 12:30) θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ραφαέλ Κολινιόν. Ο 24χρονος Βέλγος (Νο.42) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό νίκησε τον Αργεντινό, Χουάν Μάνουελ Σερούντολο με 1-6, 7-6(5), 7-5. Στο 3ο σετ βρέθηκε πίσω στο σκόρ με 5-2, αλλά με πέντε κερδισμένα στη σειρά games, έφθασε στην πρόκριση για τον τελικό. Ο Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, εκεί έπαιξε και τον τελευταίο του μέχρι σήμερα τελικό, νικώντας τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-3, 6-3.

«Άγγιξε» το τέλειο στο σερβίς και με ένα break το 1-0

Σε 16 λεπτά είχαν παιχθεί έξι games και ο Τσιτσιπάς με τρία διαδοχικά love game, αρχικά απάντησε στο ισάριθμο προβάδισμα του Σεφτσένκο.

Στο 7ο game ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 15-40, αμέσως πέτυχε break για το 4-3 και με νέο love game, ξέφυγε με 5-3. Ο Σεφτσένκο μείωσε σε 5-4, όμως ο Τσιτσιπάς με όλη του την άνεση κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4 σε 29 λεπτά, έχοντας το αξιοσημείωτο στατιστικό με 12/13 κερδισμένους πόντους από το 1ο σερβίς και 8/8 από το 2ο.

Αλλαγή εικόνας και 1-1

Η εικόνα του ημιτελικού άλλαξε στο 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς γλιστρώντας σε προσπάθεια να βγάλει άμυνα στο 2ο game, χρειάστηκε για λίγα λεπτά.

Με την επιστροφή του στο κορτ, φάνηκε σαν να έχει χάσει τον ρυθμό του. Παρότι ισοφάρισε σε 1-1, ο Σεφτσένκο με το πρώτο δικό του break έκανε το 3-1 και κλείνοντας με ευκολία το 5ο game, ξέφυγε με 4-1.

O Τσιτσιπάς στο 6o game έβγαλε χτυπήματα 1ου σετ, μειώνοντας σε 4-2, όμως στο επόμενο game έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο, σπαταλώντας τέσσερις συνολικά ευκαιρίες για break, με τον Σεφτσένκο να κάνει το 5-2. Μείωσε εκ νέου σε 5-3, όμως ο Σεφτσένκο, έχοντας το σερβίς, έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 6-3.

Πήρε «δώρο» του Σεφτσένκο κι έφυγε για τελικό

Με την ολοκλήρωση του σετ ο Τσιτσιπάς πήγε ξανά στα αποδυτήρια κι επέστρεψε ύστερα από 10 περίπου λεπτά για το 3ο σετ. Έκανε το 1-0 και το 2-1, με τον Σεφτσένκο να ισοφαρίζει σε 2-2.

Ο 27χρονος Έλληνας παίκτης, έφθασε εύκολα στο 3-2, στο 6ο game, προηγήθηκε 0-30, βρήκε δύο break point, αλλά και πάλι ο Σεφτσένκο είχε απάντηση για το 3-3. Ο Τσιτσιπάς με love game έκανε το 4-3 και στο 8o game, εξελίχθηκε το ίδιο σενάριο, με διαφορετικό τέλος: Διπλό break point στο 15-40, με τον Τσιτσιπά να παίρνει το δώρο του διπλού λάθους από τον αντίπαλό του στο 30-40, να φθάνει στο break και σερβίροντας, να φθάνει στο 6-3 και στην πρόκριση.