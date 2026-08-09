Τζόλης: Η ασίστ του κόντρα στην Ντόρτμουντ (vid)
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Τζόλης! Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής της Άρσεναλ έδωσε ασίστ στον Νουανέρι και οι Gunners μείωσαν το σκορ σε 2-1 κόντρα στην Ντόρτμουντ.
Στο 54ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Κανονιέρηδες και Βεστφαλούς στο Emirates, ο Χρήστος Τζόλης μετά από φάση διαρκείας σέντραρε συρτά από την αριστερή πλευρά της περιοχής και ο Νουανέρι με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
🚨 Ethan Nwaneri has pulled one back !!! tzolis with the assist— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026
🏴 Arsenal 1-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/p4ipsX83KO
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