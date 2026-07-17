Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας και τον Γάλλο, Αρτούρ Ρίντερκνες με 2-1 σετ, προκρίθηκε στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, για τον πρώτο του ημιτελικό από τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη χωμάτινη επιφάνεια στο Γκστάαντ της Ελβετίας, βρήκε ρυθμό και ημιτελικό, νικώντας και τον Αρτούρ Ρίντερκνες με 6-3, 3-6, 6-3 ο Έλληνας παίκτης συνεχίζει στην ημιτελική φάση στο 250άρι τουρνουά.

Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7, 14:30) με αντίπαλο τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο από το Καζακστάν θα παίξει για μια θέση στον τελικό της Κυριακής (19/7). Θα προηγηθεί στις 12:00 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιό και τον Αργεντινό, Χουάν Μάνουελ Σερούντολο.

Ο Τσιτσιπάς εμφανίζεται σε ημιτελικό για πρώτη φορά από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2025 και το 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, εκεί έπαιξε και τον τελευταίο του μέχρι σήμερα τελικό και νικώντας τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-3, 6-3 κατέκτησε τον 12ο τίτλο της καριέρας του.

Sensational Stef. @stefanos is through to his first semi-final since his run to the title in Dubai last year! @SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/Kk98XKTZd9 July 17, 2026

Με άνεση πήρε το προβάδισμα

Ο Τσιτσιπάς άρχισε εντυπωσιακά τον αγώνα, με δύο διαδοχικά love games προηγήθηκε με 1-0 και 2-1. Στο 4ο game προηγήθηκε 0-40, στην 3η ευκαιρία του πέτυχε το break, ξεφεύγοντας με 3-1, ενώ κλείνοντας με άνεση και το 3ο service game, ξέφυγε με 4-1.

Στα τρία πρώτα games που σέρβιρε ο Τσιτσιπάς κατέκτησε τους 12 από τους 13 πόντους που παίχθηκαν, έχοντας 9/9 στο 1ο σερβίς και 3/4 στο 2ο αντίστοιχα. O Tσιτσιπάς στο 7o game χρειάστηκε να «σβήσει» break point στο 30-40, πριν κάνει το 5-2 και στο 9ο game βρίσκοντας set point, έφθασε με άνεση στο 6-3.

Απάντηση με το ίδιο νόμισμα και 1-1

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 2ο σετ. Ο Ρίντερκνες ανεβάζοντας τα δικά του ποσοστά στο σερβίς, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 και στην 3η δική του ευκαιρία, έφθασε στο δικό του break για το 3-1. Διατηρώντας με άνεση το σερβίς του έφθασε στο 4-1, με love game πέτυχε το 5-2 και στο 9ο game, έκλεισε το σετ με 6-3 στη δεύτερη ευκαιρία του.

A big win for Stef 💪



He defeats Rinderknech 6-3 3-6 6-3 to advance to his first semi-final since Dubai 2025!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/jHMImyGw1k — Tennis TV (@TennisTV) July 17, 2026

Το καθοριστικό break έφερε και την πρόκριση

Ο Τσιτσιπάς αν και είδε το 40-0 να γίνεται 40-30, έκανε το 1-0 στο άνοιγμα του 3ου σετ, είχε τη λύση μετά το 30-30 για να κλείσει και το 3ο game (2-1), με το επόμενο game να αποδεικνύεται καθοριστικό. Ο Τσιτσιπάς βρήκε break point, δεν έχασε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1 κι έπειτα με δύο άσους κι ένα winner, έφθασε στο 4-1. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι και με love game στα δύο επόμενα service games, ο Τσιτσιπάς πέτυχε το 6-3, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.