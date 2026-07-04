Ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα καλύτερος στο φιλικό κόντρα στον Άγιαξ και επικράτησε 3-1. Δείτε τα 4 γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις της τελευταίας αναμέτρησης των «πράσινων» στην Ολλανδία.

Μετά το 4-0 επί της Χέλμοντ Σπορ ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ακόμα καλύτερος στο δεύτερο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Οι παίκτες του Νίστρουπ επικράτησαν με 3-1 του Άγιαξ με τα γκολ να πετυχαίνουν οι Τεττέη, Ζαρουρί και Ταμπόρδα.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ της φιλικής αναμέτρησης, αλλά και τις καλύτερες φάσεις.

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