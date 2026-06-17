Τζόκοβιτς: Χόρεψε «Bangaranga» με την Ντάρα
Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Ντάρα συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η νικήτρια της φετινής Eurovision έκανε βίντεο μαζί με τον Σέρβο τενίστα και την κόρη του Τάρα, χορεύοντας «Bangaranga».
Η ίδια μάλιστα γνωστοποίησε τη συνάντησή της με τον Νόλε, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. «Τι μικρός που είναι ο κόσμος!» έγραψε η ίδια στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, προσθέτοντας «όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί».
Η δημοσίευση της Ντάρα με τον Τζόκοβιτς
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