Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε στην Αθήνα με τη νικήτρια της Eurovision, Ντάρα, και χόρεψε μαζί της στους ρυθμούς του τραγουδιού της «Bangaranga».

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Ντάρα συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η νικήτρια της φετινής Eurovision έκανε βίντεο μαζί με τον Σέρβο τενίστα και την κόρη του Τάρα, χορεύοντας «Bangaranga».

Η ίδια μάλιστα γνωστοποίησε τη συνάντησή της με τον Νόλε, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. «Τι μικρός που είναι ο κόσμος!» έγραψε η ίδια στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, προσθέτοντας «όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί».