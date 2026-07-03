Οι Πορτογάλοι αφιέρωσαν τη μεγάλη πρόκριση επί της Κροατίας στον Ντιόγκο Ζότα.

Η 3η Ιουλίου θα είναι πάντα οδυνηρή ημερομηνία για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, με τον απροσδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα έναν χρόνο πριν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία να βυθίζει στη θλίψη τους συμπατριώτες του και όχι μόνο.

Δώδεκα μήνες μετά, οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της χώρας πήραν μία τεράστια πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου λυγίζοντας την Κροατία και την αφιέρωσαν στον Ζότα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21 και βούρκωσε, δείχνοντας χαρακτηριστικά τον ουρανό...