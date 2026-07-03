Δείτε τις ενδεκάδες Ελβετίας και Αλγερίας για το μεταξύ τους ματς για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η δράση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία, που θα λάβει χώρα στο Βανκούβερ:

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Φρόιλερ, Τζάκα - Εντόι, Μανζάμπι, Βάργκας - Εμπολό

Αλγερία: Ζιντάν - Μπελγκάλι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί - Ζερουκί, Μπενταλέμπ - Μαχρέζ, Αουάρ, Σαϊμπί - Μάζα