Ελβετία - Αλγερία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Δείτε τις ενδεκάδες Ελβετίας και Αλγερίας για το μεταξύ τους ματς για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η δράση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία, που θα λάβει χώρα στο Βανκούβερ:
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Φρόιλερ, Τζάκα - Εντόι, Μανζάμπι, Βάργκας - Εμπολό
Αλγερία: Ζιντάν - Μπελγκάλι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί - Ζερουκί, Μπενταλέμπ - Μαχρέζ, Αουάρ, Σαϊμπί - Μάζα
@Photo credits: Associated Press
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