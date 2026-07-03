Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε όσα ανέφερε η αδερφή του πριν το ματς με την Κροατία αναφορικά με το μέλλον του στην εθνική Πορτογαλίας.

Η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Κροατίας σε ένα απίθανο ματς και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκει δίχτυα με πέναλτι για να ισοφαρίσει στο 68ο λεπτό.

Ο CR7 πήρε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης και μετά τη λήξη της, σχολίασε τα λεγόμενα της αδερφής του, που πριν τον αγώνα άφησε να εννοηθεί ότι ο Πορτογάλος θρύλος θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα.

«Το μέλλον του Κριστιάνο δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή», ανέφερε αρχικά ο 41χρονος επιθετικός, που συνέχισε εξηγώντας ότι «θα έχω χρόνο, αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ πια, τώρα όλα γίνονται με ηρεμία. Τώρα, με νοιάζει να απολαμβάνω το σήμερα».