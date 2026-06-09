Ο Στέφανος Σακελλαρίδης πήρε την πρώτη του νίκη στο γρασίδι, επικρατώντας μαζί με τον Ντανίλ Γκλίνκα στο διπλό του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Στουτγκάρδης στο ταμπλό του διπλόυ. Μαζί με τον Εσθονο Ντανίλ Γκλίνκα νίκησαν τους Γερμανούς Γιάκομπ Σνάιτερ/Μαρκ Βάλνερ, Νο.3 του ταμπλό, με 6-7(5), 6-4, 10-4 σε 1 ώρα και 33 λεπτά.

O νεαρός τενίστας προσπάθησε να μπει και στο κυρίως ταμπλό του μονού στο Boss Open, αλλά ηττήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο από τον Ιάπωνα Σο Σιμπαμπουκούρο.

Σακελλαρίδης και Γκλίνκα θα παίξουν στον δεύτερο γύρο με τους νικητές του ματς Μπούμπλικ/Κύργιος-Πολ/Σέγκερμαν.