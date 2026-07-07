Ο Ντόλαντ Τραμπ παρομοίασε, αστειευόμενος, μία ενδεχόμενη ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο με τις εκλογές του 2020, υπονοώντας πως και τα δύο ήταν στημένα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ο αγώνας της χώρας του εναντίον του Βελγίου για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ήταν «στημένος», «όπως ακριβώς στημένες ήταν και οι εκλογές του 2020», αν οι Αμερικανοί έχαναν.

Αναύτικότερα, σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στην οποία εν τέλει οι ΗΠΑ ηττήθηκαν με 4-1, ο πλανητάρχης δήλωσε ότι και οι δύο ομάδες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρατάξουν τους ισχυρότερους παίκτες τους, χαρακτηρίζοντάς τον επικείμενο αγώνα ως «καταπληκτικό», με ομάδες πλήρους δυναμικότητας και από τις δύο πλευρές.

«Το παιχνίδι απόψε θα είναι καταπληκτικό. Θα έχουμε μια πλήρη ομάδα. Το Βέλγιο θα έχει μια πλήρη ομάδα», σημείωσε ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι το Βέλγιο θα μπορούσε να είναι περήφανο αν κέρδιζε, γιατί θα κέρδιζε δίκαια, προτού αστειευτεί, υπονοώντας ότι μία ενδεχόμενη νίκη των «Κόκκινων Διαβόλων» θα ήταν στημένη, σαν τις εκλογές του 2020, όπου και ηττήθηκε από τον εκπρόσωπο των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

«Αν μας νικήσουν, τότε μπορούν να είναι πραγματικά περήφανοι. Από την άλλη πλευρά, αν μας νικήσουν, θα πω ότι ήταν στημένο, όπως ακριβώς στημένες ήταν και οι εκλογές του 2020».