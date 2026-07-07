Νέο μήνυμα από Γιαννακόπουλο μετά τους Μπάντιο και Μπόνγκα: «Ο... δεν τον λέω και ο... τον περιμένω σε λίγο στο γραφείο!»

Νέο μήνυμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μιλώντας για άλλες συμφωνίες, χωρίς όμως να λέει ονόματα.

Ασταμάτητος φαίνεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, τουλάχιστον με ό,τι αφήνει να εννοηθεί με αναρτήσεις του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, σε μια μέρα που έχει ήδη αφιχθεί στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να γίνει το ίδιο και με τον Ίζακ Μπόνγκα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» τόνισε ότι έρχονται άλλες δύο συμφωνίες.

Με story του στο Instagram δείχνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο και αφού επιβεβαιώνει ότι ο Μπάντιο θα μεταβεί άμεσα για ιατρικές εξετάσεις και ότι ο Μπόνγκα θα είναι σήμερα στην Ελλάδα, συνεχίζει λέγοντας:

«O... δεν το λέω, ωραία! Και ο... τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο! Οκ!».

Μένει να φανεί πλέον ποιες είναι οι επόμενες συμφωνίες για τις οποίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αν αυτές αφορούν κάποιον αθλητή ή προσθήκη σε διοικητικό ή τεχνικό επιτελείο.