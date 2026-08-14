Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την Παρασκευή (14/08) την προετοιμασία της ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης για το MundoBasket 2027 με παρουσία Λιόλιου και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι εκτός.

Στις... επάλξεις η Εθνική Αδρών για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027! Η γαλανόλευκη ξεκίνησε την προετοιμασία της για τους κομβικούς αγώνες απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία, στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα.

Το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί σε ουδέτερο έδαφος με τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα στη Ρίγα της Λετονίας, ενώ θα φιλοξενήσει τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου στο Telekom Center Athens. Αμφότεροι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 19:00. Το «παρών» δεν έδωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει αναρρώσει ακόμα από τον τραυματισμό του.

Πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις, θα δώσει δύο φιλικά ματς, με την Πολωνία και την Κύπρο, στις 22 και στις 24 Αυγούστου αντίστοιχα και πάλι στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών άρχισε σήμερα την προετοιμασία της για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και με την Ισπανία στο Τ-Center (31/8, 19.00). Πρόκειται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις του ομίλου της β’ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές Ουκρανία (4-2), Ισπανία (5-1) και Γεωργία (3-3). Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αντίπαλοι της Εθνικής από την πρώτη φάση με τους οποίους υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του ομίλου θα προκριθούν.

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση έδωσαν το “παρών” 16 παίκτες και σε σχέση με την αρχική κλήση απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μετά από την εξέταση που έκανε ο γιατρός της Εθνικής Ζακ Μελάγιες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν του επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι παίκτες που άρχισαν από σήμερα προπονήσεις είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης.

Ο Βασίλης Σπανούλης καλωσόρισε τους παίκτες επισημαίνοντας το διακύβευμα των επερχόμενων αγώνων, ενώ “καλή επιτυχία” στην προσπάθεια ευχήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος επισκέφτηκε τη σημερινή πρεμιέρα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις ενώ στο πρόγραμμά υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis».