Η Εθνική επικράτησε της Πολωνίας με 102-84 και θέλει άλλη μία νίκη για να κατακτήσει την πέμπτη θέση στο Eurobasket U16.

Με τον Αντρέα Μπάρλο να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, η Εθνική Παίδων επικράτησε με της Πολωνία και ψάχνει άλλη μία νίκη για την 5η θέση του Eurobasket U16.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για την Πολωνία, παίρνοντας το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-23, 10').

Η «γαλανόλευκη» έβγαλε αντίδραση και βρήκε τις λύσεις κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, σκοράροντας 29 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ανατρέποντας την κατάσταση. Ο Αντρέας Μπάρλος ήταν καθοριστικός, καθώς ήταν αυτός ο οποίος... οδηγούσε την Ελλάδα, έχοντας 16 πόντους στην ανάπαυλα.

Μετά τη διακοπή, οι Πολωνοί πραγματοποίησαν το καλύτερο διάστημα στον αγώνα, όσον αφορά την επίθεσή τους, βάζοντας 30 πόντους στην άμυνα της Ελλάδας. Τα αγόρια του Μισιάκου είχαν τις λύσεις στην επίθεση και διατήρησαν το προβάδισμά τους.

Στην 4η και καθοριστική περίοδο, η Ελλάδα, είχε τα... ηνία του σκορ, ενώ μάλιστα μπόρεσε να προηγηθεί και με διψήφιες διαφορές (78-90, 35'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με την Εθνική να... σφραγίζει τη νίκη με το τελικό

Πρώτος σκόρερ ο Αντρέας Μπάρλος ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, με 33 πόντους (7/12 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πλέον η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ρουμανία για την 5η θέση του Eurobasket U16.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-47, 72-75, 84-102

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης, Μοναμά, Σπανός, Χαραλαμπίδης, Σπανούλης, Χριστοδούλου, Καραβασίλης, Αδαμόπουλος, Μπάρλος, Σασλόγλου, Ζέρβας

Αποτελέσματα

14/8

Θέσεις 1-4

18.00 Λιθουανία-Γαλλία

20.30 Ισπανία-Λετονία

Θέσεις 5-8

Πολωνία-Ελλάδα 84-102

15.30 Γερμανία-Ρουμανία

Θέσεις 9-12

18.00 Ιταλία-Τουρκία

20.30 Τσεχία-Σερβία

Θέσεις 13-16