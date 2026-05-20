Συναγερμός στο Κονγκό ενόψει Μουντιάλ: Ο Έμπολα «απειλεί» την άφιξη της αποστολής στις ΗΠΑ

Η έξαρση του ιού Έμπολα στο Κονγκό μπορεί να επηρεάσει την άφιξη της αποστολής στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήταν μία από τις τελευταίες ομάδες που «σφράγισαν» το εισιτήριο τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 20 ημέρες και θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η συμμετοχή όμως της ομάδας στο τουρνούα της Βόρειας Αμερικής θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, εξαιτίας του Έμπολα. Αναλυτικότερα, η έξαρση του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ​​έχει εγείρει ερωτήματα για τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας που παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ιδιαίτερα ενόψει και του Μουντιάλ και των διεθνών ταξιδιών που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας διοργάνωσης.

An outbreak of Ebola in Democratic Republic of Congo threatens to spoil the country’s first trip to a World Cup in more than 50 years https://t.co/8biD5qoKiD — Bloomberg (@business) May 19, 2026

Θυμίζουμε πως το Χιούστον και ενδεχομένως το Ντάλας είναι οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν την 26μελής αποστολή της αφρικανικής χώρας για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σύνολο του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ έχει προγραμματίσει να προπονηθεί σε εγκαταστάσεις ράγκμπι του Χιούστον και να μείνει σε κατάλυμα κοντά στο εμπορικό κέντρο Galleria Houston, ενόψει του πρώτου αγώνα για τη φάση των ομίλων στις 17 Ιουνίου κόντρα στη Πορτογαλία.

Ωστόσο, η ικανότητα της ομάδας να συμμετάσχει στη διοργάνωση έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν απαγορεύσει για 30 ημέρες την είσοδο στις ΗΠΑ σε ξένους υπηκόους που επισκέφθηκαν τις τελευταίες 21 ημέρες το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Από τη μεριά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία ως «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς σημασίας», ενώ η FIFA τόνισε ότι συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των CDC και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίσει «ένα ασφαλές τουρνουά».

«Η FIFA γνωρίζει και παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με ένα ξέσπασμα Έμπολα και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για να διασφαλίσει ότι η ομάδα θα ενημερωθεί για όλες τις ιατρικές οδηγίες και τις οδηγίες ασφαλείας. Η υγεία όλων των εμπλεκομένων παραμένει προτεραιότητα της FIFA», σημείωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε δήλωση της.

Προς ώρας πάντως, η συμμετοχή του Κονγκό δεν φαίνεται να κινδυνεύει, όπως δήλωσε και ο Κρις Κανέτι, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, στο «USA Today».

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ακολουθούμε τις συστάσεις της FIFA και των υγειονομικών αρχών για το θέμα αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στα σχέδια. Η προγραμματισμένη άφιξη της ομάδας παραμένει στις 11 Ιουνίου».