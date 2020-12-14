Φορτούνης: «Οικογένειά μου ο Ολυμπιακός, σκληρή η προετοιμασία»

Ο Φορτούνης μίλησε στο κανάλι του Ολυμπιακού για τα συναισθήματά του μετά την επάνοδό του στην ομάδα της καρδιάς του αλλά και το γκολ του απέναντι στη Ράκοβ.

Ο Φορτούνης είπε - στις δηλώσεις του στην κάμερα του Olympiacos TV - για:

Για το πώς ένιωσε όταν σκόραρε και που φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου και είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε (πράξη) όλους τους στόχους μας: να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια».

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία: «Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται».



