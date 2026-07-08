Οι Ντένβερ Νάγκετς άφησαν ελεύθερο τον Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά όπως αναφέρει το ESPN θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων στο NBA.

Συναγερμός σήμανε στην... Ζάλγκιρις Κάουνας καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς έβγαλαν στην Free Agency τον Γιόνας Βαλαντσιούνας!

Όπως έχει γίνει γνωστό η λιθουανική ομάδα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον έμπειρο σέντερ, ο οποίος δεν έχει καμία δέσμευση πια με το NBA.

Παρόλα αυτά, και όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN, o Βαλαντσιούνας αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της λίγκας.

Εάν και εφόσον δεν βρει αυτό που θα ήθελε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τότε θα επιστρέψει στην πατρίδα του προκειμένου να γίνει μέλος της Ζάλγκιρις Κάουνας.