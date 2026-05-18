Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Μπετσί Περικάρ θα καθυστερήσει, καθώς η βροχή έκανε την παρουσία της πάνω από τη Γενεύη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Γενεύη για να κάνει προετοιμασία πριν τη συμμετοχή του στο Roland Garros. Ο Έλληνας τενίστας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδας απέναντι στον Μπετσί Περικάρ με τη βροχή να μην τους κάνει τη χάρη.

Λίγο πριν την είσοδο των δύο αθλητών στο κεντρικό court της η ξεκίνησε να βρέχει στην ελβετική πόλη. Αυτό σημαίνει πως το ματς δεν θα ξεκινήσει την ώρα που ήταν προγραμματισμένο και μόλις ο καιρός γίνει καλύτερος τότε οι δύο τενίστες θα ξεκινήσουν την όλη διαδικασία πριν το πρώτο σερβίς.

Σημειώνεται πως την έκβαση του σκορ στην αναμέτρηση θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta. Ο νικητής του ματς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό, Νο.4 του ταμπλό, Λέρνερ Τιέν, ο οποίος έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί και στο ταμπλό του διπλού στη Γενεύη, έχοντας ως παρτενέρ του τον αδελφό του Πέτρο.