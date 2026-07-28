Δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως η Νότιγχαμ Φόρεστ αγοράζει τον Γκουστάβο Σα και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό.

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουστάβο Σα, όπως άλλωστε διαβάσατε νωρίτερα στο blog του Κώστα Νικολακόπουλου στο Gazzetta.

O 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται σύντομα να ενταχθεί στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μένει ωστόσο να «κλειδώσει» το deal μεταξύ της Φαμαλικάο και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Όπως αποκάλυψε η A Bola, ο ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί από τον αγγλικό σύλλογο και εν συνεχεία θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού στους «ερυθρόλευκους».

Το κόστος της μετακίνησης αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ ο Σα θα βρίσκεται στους Πειραιώτες σίγουρα για το πρώτο μισό της σεζόν (2026-2027). Μάλιστα, όπως γράφει το πορτογαλικό μέσο, ο παίκτης πρόκειται να αποχωρήσει άμεσα από την αποστολή της Φαμαλικάο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να υπογράψει στον Ολυμπιακό.