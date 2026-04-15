Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Φάμπιαν Μαροζάν με 3-6, 7-6(5), 6-4 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόναχο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Στο ματς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόναχο, το οποίο διεκόπη το απόγευμα της Τρίτης (14/4) λόγω σκότους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Φάμπιαν Μαροζάν. Ο Ούγγρος τενίστας, εντός δύο ημερών, πέτυχε την ανατροπή και με σκορ 3-6, 7-6(5), 6-4 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της γερμανικής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε από τo 5ο game του τρίτου σετ. Οι δύο τενίστες ήταν ισόπαλοι (2-2), με τον Φάμπιαν Μαροζάν να σερβίρει. Ο Ούγγρος τενίστας διατήρησε το σερβίς του για να πάρει προβάδισμα (3-2) και στη συνέχεια βρήκε break point στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να φέρει στα ίσα το σετ (3-3). Ακολούθησαν δύο εύκολα holds από τους δύο τενίστες, με τον Μαροζάν να παίρνει ξανά το προβάδισμα και να βρίσκεται ένα game μακριά από τη νίκη.

Ο Νο.67 πλέον του κόσμου σέρβιρε για να μείνει στο ματς. Εκεί, ο Μαροζάν βρήκε τρία match points. Το τρίτο ήταν και το... φαρμακερό, το οποίο του έδωσε τη νίκη και απέκλεισε από τη συνέχεια του τουρνουά τον Στέφανο Τσιτσιπά.