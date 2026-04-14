Μαροζάν - Τσιτσιπάς 1-1: Διακοπή λόγω σκότους στο Μόναχο, η συνέχεια την Τετάρτη
Το σκοτάδι και η έλλειψη προβολέων στο κεντρικό γήπεδο, πρόλαβε τους Στέφανο Τσιτσιπά και Φάμπιαν Μαροζάν στην αναμέτρησή τους για τον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου.
Όταν ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 2-2 στο 3ο σετ κι έπειτα από αγώνα δύο ωρών και τεσσάρων λεπτών, το παιχνίδι διεκόπη, με τη συνέχεια και την ολόκληρωσή του να πηγαίνει για την Τετάρτη (15/4).
Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, ο Τσιτσιπάς έχοντας σώσει και τις 10 ευκαιρίες του αντιπάλου του για break, είχε πάρει το 1ο σετ με 6-3, όμως έχασε match point στο 12ο game του 2ου σετ, με τον Ούγγρο να επικρατεί στο tie break.
Ο νικητής στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος νίκησε τον Τάλον Γκρίκσπορ με 4-6, 6-3, 6-2.
«Έσβησε» 10 break points και πήρε το προβάδισμα
Mετά τα τρία πρώτα games, ο Στέφανος Tσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με τριπλό break point, βρήκε τις λύσεις να «σβήσει» και την 4η ευκαιρία που είχε ο Μαροζάν, ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 6ο game, με τον Τσιτσιπά να επιστρέφει από το 0-40, να «σβήνει» νέο break point του Μαροζάν, για το 3-3.
Ό,τι δεν κατάφερε ο Ούγγρος, το πέτυχε αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς, με forehand winner, έφθασε στο 30-40 και μετά το λάθος του Μαροζάν πέτυχε το break, προσπερνώντας με 4-3.
Ο Μαροζάν είχε νέα διπλή ευκαιρία για break στο 8o game, όμως και πάλι ο Tσιτσιπάς είχε απαντήσεις, φθάνοντας στα 10 «σβησμένα» break points το κάνοντας το 5-3.
Μάλιστα, στο 9o game βρέθηκε με τριπλό set point (0-40) και στην 3η ευκαιρία, μετά το διπλό λάθος από τον αντίπαλό του, ο Έλληνας παίκτης κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3.
Έχασε match point και το σετ
Με τους παίκτες να διατηρούν χωρίς προβλήματα τα service games, κύλησε το 2ο σετ στο ξεκίνημά του και ο Τσιτσιπάς με το πρώτο love game στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 3-2.
Με love game ισοφάρισε και ο Μαροζάν σε 4-4, ο Tσιτσιπάς αν και είχε τρεις συνολικά άσους στο 9ο game, χρειάστηκε δύο αβίαστα λάθη από τον Ούγγρο, για να το κατακτήσει (5-4).
Διατήρησε το προβάδισμα, 6-5 και στo 12o game με winner έφθασε σε match point (30-40), όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε, με το σετ να οδηγείται στο tie break.
O Μαροζάν προηγήθηκε με 3-0 και 6-2, ο Τσιτσιπάς πλησίασε στο 6-5, έχοντας πάρει το σερβίς, όμως το λάθος με το backhand στην ευθεία, έκλεισε τη διαδικασία, με τον Ούγγρο να κατακτά το σετ με 7-6(5).
Ο Μαροζάν πήρε το προβάδισμα με 1-0 και 2-1 στο 3ο σετ. Ο Τσιτσιπάς, μετά το 1ο σετ, βρέθηκε και πάλι μπροστά στον κίνδυνο break point, «έσβησε» και την 11η ευκαιρία του Ούγγρου, ισοφάρισε σε 2-2 κι αμέσως μετά το παιχνίδι διεκόπη λόγω σκότους.
