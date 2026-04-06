O Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, γνωρίζοντας την ήττα με 7-5, 6-4 από τον Φρανσίσκο Σερούντολο στον πρώτο γύρο του θεσμού.

Η χωμάτινη σεζόν δεν ξεκίνησε καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Φρανσίσκο Σερούντολο στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Μόντε Κάρλο με 7-5, 6-4 για να μείνει εκτός από το Masters στο Πριγκιπάτο.

Μετά την ήττα αυτή, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους βαθμούς που είχε κερδίσει πέρυσι στο 1000άρι του Μόντε Κάρλο. Αυτό θα του κοστίσει σίγουρα 17 θέσεις στην παγκόσμιας κατάταξη και θα τον στείλει στο Νο.65.

Δεν κατάφερε να κλείσει το σετ και το... πλήρωσε

Το εναρκτήριο σετ δεν ξεκίνησε καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Φρανσίσκο Σερούντολο, μετά από τρεις χαμένες ευκαιρίες, κατάφερε να κάνει το break στο σερβίς του Έλληνα (1-0). Έπειτα κράτησε το σερβίς του (2-0) και διατήρησε το προβάδισμα.

Βέβαια, ο 27χρονος τενίστας κατάφερε να επιστρέψει καλύτερα μετά την αλλαγή πλευράς ανατρέποντας το εις βάρος του σκορ (3-2). Μάλιστα, λίγο αργότερα έφτασε να σερβίρει για να κλείσει το σετ προηγούμενος με δύο games (5-3).

Ωστόσο, ο Φρανσίσκο Σερούντολο μπόρεσε να... σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά και με hold έκανε το 5-5 στο σετ. Το σερί κερδισμένων games συνεχίστηκε από τον Αργεντινό, ο οποίος έκανε το 7-5 για να πάρει προβάδισμα στο ματς του πρώτου γύρου.

Είχε απάντηση στο σερί του Σερούντολο, αλλά στο τέλος δεν άντεξε

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως το πρώτο. Ο Φρανσίσκο Σερούντολο έκανε το break στο πρώτο service game του Στέφανου Τσιτσιπά (1-0) και στη συνέχεια πήρε απόσταση δύο games (2-0).

Ο Αργεντινός κατάφερε να συνεχίσει το σερί του και πήρε προβάδισμα τεσσάρων games (4-0) κόντρα στον Έλληνας τενίστα. Σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η προσπάθεια για κόντρα από τον Νο.48 του κόσμου.

Αρχικά, πήρε το πρώτο game στο σετ και ακολούθως πήρε ακόμη τρία games για να φέρει το σετ στα ίσα (4-4). Όμως, στο 9ο game σέρβιρε και δέχθηκε ξανά το break από τον αντίπαλό του, τον οποίο είδε αμέσως μετά να σερβίρει για να κατακτήσει το σετ και να πάρει τη νίκη.

Στο 10ο game ο Φρανσίσκο Σερούντολο δεν έκανε λάθος και έκλεισε το σετ με 6-4, πανηγυρίζοντας τη νίκη.