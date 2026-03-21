Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μία μεγάλη νίκη κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο του Miami Open με 6-3, 7-6(3) παίρνοντας την πρόκριση.

Μετά το τέλος του προγράμματος της Παρασκευής (20/3) η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκπροσωπείται από κάποιον αθλητή της στο Miami Open. Μπορεί η Μαρία Σάκκαρη να ηττήθηκε νωρίτερα, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μία μεγάλη νίκη με 6-3, 7-6(3) επί του Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του θεσμού θα συνεχίσει την πορεία του στη διοργάνωση.

Ένας άρτιος αγώνας από τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος είχε σε πολύ υψηλό επίπεδο το σερβίς του, καταφέρνοντας να κλείσει 8 service games χωρίς να δεχθεί πόντο (love games). Αυτή ήταν η 12η νίκη του κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ σε 13 αναμέτρήσεις, κάνοντας ξεκάθαρο πως έχει πάρει για τα καλά τον... αέρα του Αυστραλού.

Εξαιρετικό σετ για να έρθει το προβάδισμα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αυτός που ξεκίνησε πίσω από τη γραμμή του σερβίς πρώτος στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας τενίστας ήταν άρτιος και πήρε προβάδισμα με love game (1-0). Από την άλλη, ο Άλεξ Ντε Μινόρ κράτησε επίσης το σερβίς του (1-1), ωστόσο ο Νο.51 στον κόσμο ήταν εξαιρετικός πίσω από τα σερβίς του πετυχαίνοντας ακόμη δύο love game.

Το πόσο καλός ήταν ο Τσιτσιπάς ήταν πίσω από το σερβίς του επιβεβαιώνει και το γεγονός πως ο πρώτος πόντος του Άλεξ Ντε Μινόρ στο σερβίς του Έλληνα ήρθε στο 7ο game. Ωστόσο μαζί με τον πρώτο πόντο για τον Αυστραλό, στο αμέσως επόμενο game ήρθαν οι πρώτες ευκαιρίες για break από τον 27χρονο Έλληνα.

Εκμεταλλευόμενος στο μέγιστο το διπλό break point που του παρουσιάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 5-3 και στη συνέχεια σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ. Ο Νο.6 στον κόσμο, αν και βρήκε δύο break points στο 9ο game, δεν κατάφερε να σταματήσει τον αντίπαλό του να κατακτήσει το σετ με 6-3 και να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Με τέτοιο σετ δεν γινόταν να χάσει στο tie-break

Μπορεί ο Άλεξ Ντε Μινόρ να ξεκίνησε από τη θέση του σερβίς στο δεύτερο σετ και να είχε το προβάδισμα, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατήρησε τον φρενήρη ρυθμό του πίσω από τα service game του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας πέτυχε πέντε σερί love games, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του να πιστέψει σε κάποιο πιθανό break. Από την άλλη, ο Άλεξ Ντε Μινόρ κατάφερε να σβήσει τρεις απειλές του Τσιτσιπά για break και έτσι το σετ κρίθηκε στο tie-break.

Εκεί, ο Νο.51 στον κόσμο πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Αρχικά προηγήθηκε με 4-1 και παρά το γεγονός ότι ο Ντε Μινόρ πήρε πίσω τα δύο mini-breaks (4-3) ο Τσιτσιπάς κατάφερε να βρεθεί με τριπλό match point. Ο ίδιος σέρβιρε και χωρίς δυσκολία έκανε το 7-3 για να κλείσει το σετ με 7-6(3) και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Στον τρίτο γύρο του Miami Open ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αρτούρ Φις.