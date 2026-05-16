Την κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα επιβεβαίωσε και στην φιέστα του ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυρες» χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα επικράτησαν με 6-0 του Βόλου και όχι μόνο κατάφεραν να πάρουν ακόμα ένα πρωτάθλημα, αλλά το έκαναν χωρίς ήττα. Ο «δικέφαλος του βορρά» ολοκλήρωσε το φετινό μαραθώνιο με 23 νίκες και 3 ισοπαλίες φτάνοντας συνολικά του 72 βαθμούς και στα γκολ πέτυχε 89 ενώ δέχθηκε μόλις 4, δείγμα της απόλυτης κυριαρχίας του φέτος.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχες άνοιξαν το σκορ με την Στίγκλμαϊρ στο 11' που σκόραρε με κεφαλιά, ενώ στο 18' έγινε το 2-0 με την Γκατσανίτσα. Η πίεση των «ασπρόμυρων» συνεχίστηκε και στο 29' έγινε το 3-0 με την Γιαννακά, ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος και στο ξεκίνημά του (47') έγινε το 4-0 με την Γκατσανίτσα, με την Βαρδαλή μετά το δοκάρι που είχε στο 66' να κάνει στο 72' το 5-0. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε η Τζούρτζεβιτς που στο 78' διαμόρφωσε το τελικό 6-0.