Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στο Miami Open από την Αλίσια Παρκς με 6-3, 6-3 και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Νο.105 του κοσμου.

Μπορεί να ξεκίνησε με bye τον πρώτο γύρο στο τουρνουά του Μαϊάμι, ωστόσο αυτό δεν λειτούργησε θετικά για τη Μαρία Σάκκαρη. Στον δεύτερο γύρο κόντρα στην Αλίσια Παρκς γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-3 και αποχαιρέτησε τη αμερικανική διοργάνωση.

Μία αναμέτρηση, στην οποία η αποτελεσματικότητα στα break points έπαιξε τεράστιο ρόλο. Τα λάθη πολλές, κυρίως από τη μεριά της Ελληνίδας, ήταν αρκετά με αποτέλεσμα η Αμερικανίδα στη «έδρα» της να πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Ένα κομβικό break έδωσε το προβάδισμα στην Παρκς

Τα break points ξεκίνησαν από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση. Η Αλίσια Παρκς σέρβιρε πρώτη στο ματς, με την Αμερικανίδα να σβήνει δύο ευκαιρίες της Μαρίας Σάκκαρη για break. Παρόμοια έπραξε και η Ελληνίδα, καθώς η Παρκς βρήκε δύο break points τα οποία όμως δεν είχαν επιτυχημένη κατάληξη.

Μετά το 1-1, οι δύο τενίστριες - μετά από δύο διακοπές λόγω βροχής - κατάφεραν να διατηρήσουν τα σερβίς τους με σχετική άνεση. Δεν αντιμετώπισαν κάποια απειλή και έτσι η Παρκς διατήρησε το προβάδισμά της (4-3).

Στο 8ο game η Μαρία Σάκκαρη σέρβιρε, με την Αμερικανίδα να βρίσκει τριπλό break point (0-40). H 30χρονη κατάφερε να σβήσει τα πρώτα δύο break points, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την αντίπαλό της από ένα break (5-3).

Με τις μπάλες στα χέρια, η Αλίσια Παρκς πρώτα έσβησε ένα break point της Σάκκαρη, ώστε στο δεύτερο set point της να κλειδώσει το σετ και να πάρει προβάδισμα στο ματς με 6-3.

Η δυναμική εκκίνηση στο σετ ήταν αρκετή για την Παρκς

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε από θέση σερβίς. Η Αμερικανίδα τενίστρια, έχοντας πολύ καλό ρυθμό από το πρώτο σετ, βρήκε δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς της Ελληνίδας πράγμα το οποίο πέτυχε (1-0). Στο αμέσως επόμενο game σέρβιρε για να υπερασπιστεί το break της, το οποίο έκανε σβήνοντας δύο break points της Σάκκαρη (2-0).

Από εκεί και πέρα, οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους. Μάλιστα, η Νο.33 του κόσμου ήταν αυτή που βρέθηκε ακόμη μία φορά έναν πόντο μακριά από το break, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο μιας και η Παρκς απέτρεψε το... σπάσιμο στο σερβίς της (4-2).

Σε αντίθεση με τη Μαρία Σάκκαρη, η Αλίσια Παρκς όταν βρήκε ξανά τις ευκαιρίες για break στο 9ο game, τις εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-3 και να πανηγυρίσει τη νίκη.