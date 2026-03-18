Ο Τσιτσιπάς έμαθε αντίπαλο και πότε αγωνίζεται στο Miami Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο του Miami Open και πότε θα αγωνιστεί. Συγκεκριμένα ο Έλληνας παίκτης θα αρχίσει την πορεία του στο τουρνουά απέναντι στον Βρετανό, Άρθουρ Φέρι σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να ξεκινήσει μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/3).

Ο Φέρι προέρχεται από τα προκριματικά και με τις δύο νίκες που σημείωσε ανέβηκε στο Νο.159 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία, όμως αγωνίζεται για τη Μεγάλη Βρετανία και ο πατέρας του Λουί Φέρι είναι ιδιοκτήτης της Λοριάν, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της γαλλικής Λίγκας.

Ο 23χρονος δεν έχει κατακτήσει τίτλο στο tour και απέναντι στον Τσιτσιπά θα παίξει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό σε Masters.

O Tσιτσιπάς μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς στο Ντουμπάι και στο Indian Wells, για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια βρέθηκε εκτός του Top 50, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.51 και πέρυσι στο Miami Open είχε αποκλειστεί στον 3ο γύρο από τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο νικητής του αγώνα στο 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, No.5 στο ταμπλό για μια θέση στους 32 του τουρνουά.