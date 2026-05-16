Το ποδήλατο έγινε μάθημα ζωής στις Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Χιλιάδες μαθητές συμμετείχαν σε δράσεις οδικής ασφάλειας, βιώσιμης κινητικότητας και γνωριμίας με το ποδήλατο, πριν και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στα μέρη όπου πέρασαν οι 120 pro riders

Σε μια μεγάλη γιορτή της ποδηλασίας εξελίχθηκαν οι Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, οι οποίες, μέσα από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, συνέδεσαν τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη καθημερινότητα.

Η συμμετοχή των παιδιών στις 7 παράλληλες και στις 13 πρόδρομες εκδηλώσεις ανέδειξε το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει ο ΔΕΗ Tour of Hellas σε κάθε περιοχή από όπου περνά. Για περισσότερες από 90 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 370 δράσεις, ενώ σε μαθητές και μαθήτριες διανεμήθηκε ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για την οδική ασφάλεια και τη σωστή χρήση του ποδηλάτου.

Οι αθλητικές και εκπαιδευτικές δράσεις προετοιμάστηκαν από τη Διεύθυνση Παράλληλων Δράσεων της Cycling Greece, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τους τοπικούς Δημάρχους και Αντιδημάρχους, τον Σ.Ε.Π.Π. και με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει με ουσιαστικό τρόπο τον διπλό ρόλο της Cycling Greece: αφενός ως Οργανωτικής Επιτροπής του ΔΕΗ Tour of Hellas και αφετέρου ως φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αποστολή που ξεπερνά τη διοργάνωση ενός κορυφαίου διεθνούς αθλητικού γεγονότος. Στόχος είναι να μένει ένα διαρκές αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, στα σχολεία, στις οικογένειες και στη νέα γενιά.

Σημαντικό ρόλο στις δράσεις που φιλοξενήθηκαν στις πλατείες και στα σημεία τερματισμού είχε η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης, με κεντρικό μήνυμα «ΔΕΗ Power Up the Race». Μέσα από τα ΔΕΗ Fan Zones, το ποδήλατο μπήκε στο επίκεντρο ως μέσο μετακίνησης, άθλησης, ψυχαγωγίας και ενεργής συμμετοχής στην πόλη.

Τα χαμόγελα των χιλιάδων μαθητών αποτυπώθηκαν στους σταθμούς δραστηριοτήτων των ΔΕΗ Fan Zones, της Cycling Greece και του Υπουργείου Αθλητισμού, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε παιχνίδια, εκπαιδευτικές δοκιμασίες και βιωματικές δράσεις από νωρίς το πρωί έως την ώρα του τερματισμού του peloton στα κέντρα των πόλεων.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, τα παιδιά έπαιξαν, συνεργάστηκαν, κινήθηκαν, έμαθαν και «γύμνασαν» ταυτόχρονα σώμα και πνεύμα, κατανοώντας στην πράξη πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο με έξυπνο, υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο.

Οι Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύει στη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και περιβαλλοντικά φιλικών πόλεων.

Οδική συμπεριφορά, ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα σε έξι βασικούς σταθμούς

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα παιδιά αγκάλιασαν τις Παράλληλες Δράσεις που στήθηκαν στην Πλατεία Μαβίλη, με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το ποδήλατο μπήκε στο επίκεντρο της καθημερινότητας των μαθητών.

Με την καθοδήγηση του εμψυχωτή Αντώνη Κυρίκου και ομάδας έμπειρων εκπαιδευτών, τα παιδιά συμμετείχαν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή μαθητών από ειδικό σχολείο ΑμεΑ, η οποία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στην Πλατεία Μαβίλη.

Παράλληλα, οι μαθητές διδάχθηκαν ΚΑΡΠΑ και βασικές αρχές πρώτων βοηθειών από την ομάδα εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με ποδηλατοβόλτα στον παραλιακό δρόμο της λίμνης των Ιωαννίνων, με τη συνοδεία της Τροχαίας και προπονητών ποδηλασίας της πόλης.

Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, η κεντρική πλατεία γέμισε από μαθητές δημοτικών σχολείων, που γνώρισαν από κοντά βασικές αρχές χρήσης και ασφάλειας του ποδηλάτου. Τα παιδιά έμαθαν ότι όλα τα ποδήλατα δεν είναι ίδια, όπως και ότι κάθε ποδήλατο χρειάζεται σωστή φροντίδα και τεχνικό έλεγχο.

Ο τεχνικός έλεγχος του ποδηλάτου ήταν ένα από τα πρώτα αντικείμενα εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτές των Παράλληλων Δράσεων της Cycling Greece να εξηγούν στα παιδιά πώς μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η βιωματική εκπαίδευση για τα τυφλά σημεία από την AVANCE. Τα παιδιά «κάθισαν» στη θέση του οδηγού και κατανόησαν ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που πρέπει να αποφεύγουν όταν κυκλοφορούν με το ποδήλατό τους. Η συγκεκριμένη δράση είναι αφιερωμένη, από την αρχή του αναβιωμένου ΔΕΗ Tour of Hellas, στη μνήμη της ποδηλάτισσας Δήμητρας Ιορδανίδου, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Στο πλαίσιο των Παράλληλων Δράσεων πραγματοποιήθηκε και ημερίδα του Δήμου Αγρινίου και του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις απαγορευμένες ουσίες και το ντόπινγκ.

Λάρισα

Στη Λάρισα, οι Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μετατράπηκαν σε μια μεγάλη γιορτή ποδηλασίας στην κεντρική πλατεία «Δημάρχου Σάπκα». Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν στις δραστηριότητες του ΔΕΗ Fan Zone, παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από βιωματικές δοκιμασίες.

Ξεχωριστή εμπειρία για πολλά παιδιά αποτέλεσε η δοκιμασία μέτρησης της ενέργειας που παράγει ένας αθλητής ανά δευτερόλεπτο. Για πρώτη φορά, αρκετοί μαθητές ανέβηκαν σε αγωνιστικό ποδήλατο τοποθετημένο σε εργόμετρο, μπαίνοντας σε μια ζώνη προπονητικής έντασης παρόμοια με αυτή που βιώνουν οι 120 επαγγελματίες ποδηλάτες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Χωρίς εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο άνεμος, η κλίση του εδάφους ή το άγχος του αγώνα, τα παιδιά δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και γνώρισαν μια διαφορετική πλευρά της ποδηλασίας. Η ειδική αυτή δράση ανέδειξε και αρκετά νέα ταλέντα, που στο μέλλον θα μπορούσαν να ενταχθούν στα ποδηλατικά σωματεία της Λάρισας.

Λαμία

Στη Λαμία, οι θεματικές ενότητες των Fan Zones φιλοξενήθηκαν στο Πάρκινγκ του Εκθεσιακού Κέντρου, έναν εμβληματικό χώρο που έχει συνδεθεί και με τη διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις.

Οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Λαμιέων συμμετείχαν από νωρίς το πρωί σε παιχνίδια και δραστηριότητες που τους μετέδωσαν τον παλμό του ΔΕΗ Tour of Hellas, μιας διοργάνωσης που συνδυάζει τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και την ενεργή συμμετοχή.

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της AVANCE Car Rental, οι μαθητές έφτιαξαν οι ίδιοι τον χυμό τους, ποδηλατώντας σε ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο που έδινε κίνηση σε μίξερ. Με απλό, χαρούμενο και βιωματικό τρόπο, μικροί και μεγάλοι ήρθαν πιο κοντά στο ποδήλατο και σε μια πιο ενεργή, βιώσιμη καθημερινότητα.

Πάρνηθα

Το Σάββατο 9 Μαΐου, ο Δήμος Αχαρνών είχε την τιμητική του, καθώς η Πάρνηθα αποτελεί σταθερό ποδηλατικό προορισμό για αθλητές και φίλους της ποδηλασίας. Τα Fan Zones φιλοξενήθηκαν στο Πάρκινγκ του Τελεφερίκ, που οδηγεί στο Regency Casino Mont Parnes, χορηγό του ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο στηρίζει έμπρακτα τη φύση και τον αθλητισμό.

Παράλληλα με το πάρκο δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε και η ειδική ποδηλατική ανάβαση Mont Parnes, την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Οργανωτική Επιτροπή της Cycling Greece και η Ermis Cycling Team. Περισσότεροι από 350 αναβάτες ανέβηκαν στην κορυφή της Πάρνηθας, σε μια απαιτητική διαδρομή 17,4 χιλιομέτρων.

Η ολοκλήρωση της ανάβασης έγινε στο ίδιο σημείο όπου τερμάτισε και το peloton του ΔΕΗ Tour of Hellas, μπροστά από την είσοδο του Regency Casino Mont Parnes. Σε όλους τους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα, σε μια δράση που συνέδεσε τον επαγγελματικό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Αθήνα

Η Πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, αποτέλεσε την Κυριακή 10 Μαΐου την κορύφωση και το πανηγυρικό κλείσιμο της μεγάλης διαδρομής των Παράλληλων Δράσεων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Για αρκετές ώρες, το Σύνταγμα μετατράπηκε σε χώρο συμμετοχής, ομαδικότητας και εξοικείωσης με το ποδήλατο, ενισχύοντας τη σχέση της πόλης με τη βιώσιμη κινητικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα e-bikes στα ΔΕΗ Fan Zones, καθώς αποτελούν μια σύγχρονη λύση για τις μετακινήσεις μέσα στις πόλεις, χάρη στην αυτονομία των μπαταριών και τον μικρό χρόνο φόρτισης.

Μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή σημείωσε η ανοιχτή ποδηλατοβόλτα που διοργάνωσαν ο Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πετρούπολης, η Ακαδημία Ποδηλασίας του συλλόγου και η Cycling Greece, στο πλαίσιο των Παράλληλων Δράσεων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Περισσότεροι από 600 ποδηλάτες όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Σύνταγμα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας UCI David Lappartient, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Βασίλης Διαμαντόπουλος, στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής και οι διευθυντές του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Ο κ. Βρούτσης συνεχάρη την ομάδα του Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ για την άρτια οργάνωση και τη συμβολή της στην προώθηση της ποδηλατικής κουλτούρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την εξοικείωση των πολιτών με το ποδήλατο.

Οι Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν σχεδιάστηκαν μόνο για τα παιδιά. Άνοιξαν ένα ευρύτερο πεδίο συμμετοχής για γονείς, εκπαιδευτικούς, αθλητές, κατοίκους και επισκέπτες των πόλεων από όπου πέρασε ο Γύρος, αφήνοντας ένα ουσιαστικό αποτύπωμα οδικής συμπεριφοράς, ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας.

Το ποδήλατο έγινε, έτσι, κάτι περισσότερο από μέσο άθλησης ή μετακίνησης. Έγινε μάθημα ζωής, συνεργασίας, υπευθυνότητας και συμμετοχής στη σύγχρονη πόλη.



