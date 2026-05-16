Η επιλογή των νεαρών καλαθοσφαιριστών να βρεθούν στο NCAA, ανάγκασε τους Γάλλους να προχωρήσουν στην απόφαση αύξησης των ξένων παικτών.

Τον τελευταίο καιρό επιχειρείται μια... σάρωση των ταλαντούχων αθλητών όλων των ευρωπαϊκών χωρών από τις ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA), που προσφέρουν εκατομμύρια δολάρια!

Αυτό το γεγονός δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε όλα τα πρωταθλήματα και τις ομάδες που δεν μπορούν να κρατήσουν τους νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες στο δυναμικό τους. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος και προχωράει στην αύξηση των ξένων.

Η γαλλική ομοσπονδία αποφάσισε να προβεί σε αλλαγές, όσον αφορά τον αριθμό των ξένων που μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματά της, αφού πλέον δεν μπορεί να κρατήσει τους γηγενείς παίκτες της στο ρόστερ.

Συγκεκριμένα, τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-2027) κάθε ομάδα της γαλλικής λίγκας (LNB) θα μπορεί να χρησιμοποιεί έξι αντί για πέντε ξένους σε κάθε παιχνίδι, όπως ίσχυε ως τώρα. Μάλιστα, οι πέντε εξ αυτών θα μπορούν να είναι Αμερικανοί, καθώς ως τώρα ήταν τέσσερις.

Η αλλαγή αυτή ακουμπάει και στη δεύτερη κατηγορία, καθώς ως τώρα κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τέσσερις ξένους και μόνο ένας εξ αυτών μπορούσε να είναι Αμερικανός. Από τη νέα σεζόν, οι Αμερικανοί παίκτες θα μπορούν να είναι δύο, χωρίς να υπάρχει αύξηση στον συνολικό αριθμό των ξένων.

Η απόφαση αυτή της Γαλλικής Ομοσπονδίας εκτιμάται πως θα βρει μιμητές και σε άλλες χώρες, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης απώλειας των νεαρών και ταλαντούχων αθλητών, οι οποίοι επιλέγουν τα κολέγια και τα χρήματα, αφήνοντας και μεγάλους συλλόγους εκτεθειμένους...

