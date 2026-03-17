O Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στο Μόναχο

O Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην αρχική λίστα συμμετοχής του χωμάτινου ATP 500 του Μονάχου, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μη βρέθηκε στα entry list στο 500άρι χωμάτινο τουρνουά της Βαρκελώνης, όμως εκείνη η εβδομάδα (13-19 Απριλίου) δεν θα πάει χαμένη, καθώς ο 27χρονος Έλληνας παίκτης θα δώσει το «παρών» στο ATP 500 του Μονάχου.

Οι διοργανωτές του τουρνουά στη Βαυαρία ανακοίνωσαν τη δική τους entry list και σε αυτή βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Μόναχο.

Στην αρχική λίστα συμμετοχής βρίσκονται οκτώ παίκτες από το Top 20, όπως ο κάτοχος του τίτλου Αλεξάντερ Ζβέρεφ, οι Τέιλορ Φριτζ, ο Μπεν Σέλτον και Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Η χωμάτινη σεζόν ξεκινά από το Μόντε Κάρλο στις 5 Απριλίου, εκεί όπου ο Τσιτσιπάς έχει αναδειχθεί πρωταθλητής το 2021, το 2022 και το 2024, μετά τη Βαρκελώνη και το Μόναχο ακολουθεί το Όπεν της Μαδρίτης (22 Απριλίου - 3 Μάη), το Masters της Ρώμης (6-17/5) και με ενδιάμεσους σταθμούς το 500άρι στο Αμβούργο και το 250άρι στη Γενεύη, θα κορυφωθεί με το Roland Garros (24/5-7/6).