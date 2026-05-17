Η υποβιβασμένη Ναντ βυθίστηκε στο απόλυτο χάος, όταν οργισμένοι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Το βράδυ της Κυριακής εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη Ναντ, η οποία είχε ήδη υποβιβαστεί στη Ligue 2 από την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο μετά την ανάρτηση πανό διαμαρτυρίας - ορισμένα εκ των οποίων περιείχαν υβριστικό περιεχόμενο - οπαδοί εκτόξευσαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε και εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.

Η διαιτητής της αναμέτρησης, Φραπάρ, έδωσε άμεσα εντολή στις δύο ομάδες να αποχωρήσουν άμεσα και να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα παικτών και αξιωματούχων.

Ο μόνος που παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο προπονητής της Ναντ, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, ο οποίος έδινε το τελευταίο παιχνίδι της προπονητικής του καριέρας. Εμφανώς εξοργισμένος αλλά και βαθιά απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων, επιχείρησε να αντιμετωπίσει τους ταραξίες, προτού συγκρατηθεί από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι οργανωμένοι οπαδοί τον είχαν αποθεώσει, με τον Βόσνιο, να είναι συγκινημένος. Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε δραματικά μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας, όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ποδοσφαιριστές της Ναντ εθεάθησαν να ζητούν από τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν άμεσα το στάδιο.

Μετά από περίπου δέκα λεπτά συγκρούσεων, οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να εισέλθουν στην εξέδρα των Ultras, όμως απωθήθηκαν. Ακολούθησαν ιδιαίτερα βίαιες συμπλοκές, με καθίσματα να εκτοξεύονται προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το υπόλοιπο γήπεδο παρακολουθούσε αποσβολωμένο τις σκηνές χάους.